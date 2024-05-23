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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄剛上台就面對中共軍演！　萬一發生「第一擊」由他下指令

▲賴清德內閣人事公布，顧立雄出任國防部部長。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德任內首位文人部長顧立雄。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，新總統賴清德任內首位文人國防部長顧立雄上午於朝會時，就下達成立應變中心的指令，並要求加強聯合情監偵手段。此外，萬一發生第一擊的狀況，指揮鏈與權責由誰來下令？國防部則表示，目前第一擊的指揮鏈，維持由部長顧立雄下達。

國防部下午舉行臨時記者會，發言人孫立方少將表示，中共東部戰區上午宣布在台海周邊進行所謂聯合利劍軍演，我方依照經常戰備時期規定，海空跟地面部隊兵力實施應對，以實際行動守護民主，捍衛中華民國主權。他表示，近期台灣海空域動態，中共海警船跟兩棲登陸部隊進行演訓，以及火箭軍動態等，都有進行綿密掌握。

由於顧立雄是賴清德任內第一位文人部長，他在本次中共宣布軍演後，是否有下達任何指示？國防部表示，顧立雄主持朝會時，就有指導成立應變中心，指導加強聯合情監偵手段，並保持常態應處的應變兵力處置，持續掌握後續發展跟戒備整備。

國防部表示，在顧立雄下達指導後，應變中心成立，顧立雄也在總長的陪同下到應變中心，掌握狀況，也提供各部隊指導跟處置方針。

此外，有關於如果未來發生第一擊的狀況，在權責上到底是由誰來下達指令，指揮鏈為何？國防部表示，目前第一擊的指揮鏈，維持由國防部長來下達。

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