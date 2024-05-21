高鐵7月起增開43班　每周開出1103班創新高

▲高鐵7月起再增43班，每周達1103班，創下新高。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵運量持續攀高，今年3月達679.6萬人次，創下單月新高，雖4月較3月略降，不過運量需求已在高點，因應暑旅遊旺季需求，台灣高鐵也宣布，7月起將增班43班次，每周達1103班，創下新高，6月3日起可購買新時刻表列車車票。

台灣高鐵今(21日)表示，經持續觀察旅客需求，規劃自7月1日起再度增加43班次列車，包括南下23班、北上20班，每周達1103班次列車。旅客可自6月3日凌晨零時起，依照新時刻表購買7月1日開行各車次車票，後續依預售時程逐日開放購票。

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針對此次增班，高鐵公司表示，這次增班特別針對台中以北、旅運需求較高的區間，規劃增加6班次北上區間列車，停靠台中至南港沿途各站，加強服務旅客於周一至周四傍晚及週六晨間北上需求。

此外，針對台中以南旅客，高鐵公司指出，此次增開班次有15班次，包括南下10班、北上5班，皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站，以滿足商務、返鄉及出遊的旅運需求。

▲高鐵歷年增班情況。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵自2023年7月每周總班次由1016班增加至1025班，10月增至1039班，今年1月再度增班至每周1060班。高鐵公司表示，本次增班實施後，每周總班次將達1103班，相較於每周1016班次，共增加87班次，約增加8.6%，高鐵每周總班次數再創新高。