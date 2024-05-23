蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機淚曝：每天都被扣錢

▲司機控訴，蝦皮會以各種不符合規定的名義對他們罰款。（圖／示意圖，與本案無關／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

知名電商公司蝦皮近期主打「隔日到貨」活動，讓消費者享受下單即可隔日收貨的快感，但下游的物流承包商與司機有苦說不出，因為承包商怕違約卻造成司機過勞，蝦皮甚至會以各種名目對司機進行罰款，讓司機們根本不知每個月的薪水到底會被扣掉多少。

一名A姓司機指出，每天晚上司機們必須前往各間店到店收貨，店員通常會將貨物整理排放好，等待司機上門再以專用APP掃描收取，理想情況是每次掃描都可以順利成功，但實際狀況卻是，應收的20箱貨物只能掃出2箱，就算將掃不出的其他18箱載回物流中心，並和收貨人員核對過清單無誤，仍會因未在當下拍照佐證，遭到蝦皮以「未依規定進行收貨，出貨系統顯示未收貨」等原因，被扣取一箱100元的金額，讓司機們傻眼。

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▲司機指出，蝦皮的PDA掃貨系統平均20箱才掃得出2箱，若當下未拍照證明，就算實際把貨帶回去也會面臨罰款命運。（圖／當事人提供）

更讓司機不滿的是，光是收貨就得不斷狂拍照舉證，才能向蝦皮證明真的有完成收貨，不僅大量增加他們進行不必要的行政作業外，在收送貨的同時還得小心翼翼，因為根本不知道什麼時候會被蝦皮以什麼樣的名義扣錢。A姓司機表示，就曾有司機因在收送貨時，手推車不慎刮傷店到店門市的牆壁，留下劃痕，就被蝦皮收取高達8000元的復原費用，且拒絕司機找外面的工班進行復原，只能以蝦皮內部的工務單核銷。

A姓司機指出，司機們並非要求蝦皮不能對底下的物流司機進行裁罰，但他工作半個月以來，幾乎每天都會有司機因為掃不到貨來不及拍照佐證，或是因其他各種原因遭到蝦皮扣錢，儘管說好的每日薪資3000元待遇不錯，但根本不知道到底被蝦皮扣了多少錢，「領個薪水變成在開驚喜包，還不知道會不會變成驚嚇包。」

▲司機指出，自從隔日到貨路線上路以來，幾乎每天都會有司機因為掃不到貨而遭罰款，讓他們必須狂拍照證明清白。（圖／當事人提供）

針對相關指控，蝦皮表示，蝦皮購物針對所有承包物流廠商會嚴格要求符合勞基法，並向員工提供合理合適的勞動條件與休息時間，若收到檢舉將對該廠商進行查證，如有廠商違反規定，會立即要求改善，若多次違規或違規情節重大，則會與該廠商解約。

此外，對於扣款一事，蝦皮表示，蝦皮購物為保障用戶寄取貨權益，皆有與物流廠商簽訂相關作業規範並要求向其員工公告遵守，物流廠商作業過程中如有違反規定或造成損失，蝦皮會先依具體事證衡量並給予廠商說明與補充證明的時間，完成最後評估才會向廠商依約求償。

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