　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】OSIM盛夏狂歡福利品4折起　沉浸式「5感養身椅」紓壓更好眠

▲▼OSIM,福利品,5感養身椅,動姿板,智能爬山機,SKM Park Outlets。（圖／業者提供）

▲OSIM年度熱銷「5感養身椅」推出優惠，要搶手腳要快。

圖、文／OSIM提供

OSIM於5/24（五）～6/11（二）在高雄SKM Park Outlets舉辦「盛夏狂歡福利品特賣會」，眾多商品最低4折起。首推年度熱銷「5感養身椅」，依據數據AI壓力監測，提供客製化沉浸式5感紓壓配方，帶來最佳按摩體驗，打造減壓好眠新生活。將身心狀態照顧好，也要展現好體態，除了在日常生活中積累運動量，也別忘了運動後修復的重要，推薦OSIM運動紓緩系列，成為您體態養成計畫的得力助手。

OSIM以獨家「數據AI養身科技」，運用大數據資料，監測、分析、演算出「壓力指數」，再依據個人數值提供客製化的紓壓按摩，除此之外還能隨個人喜好挑選多種按摩程式，透過最新One Touch養身秘境程式帶您一秒抵達日落海灘、悠然森林與星夜極光，現在購買立折11萬，再享12期分期零利率。

居家運動計畫從健身運動到按摩紓緩，在OSIM一站就購足。首次推出垂直律動「動姿板」下殺53折，再懶都有動姿板幫您維持骨骼與肌力；「智能爬山機」高效居家健身選擇，不受天氣影響隨時進行健步運動，超值驚喜價$13,999（原價$29,800）；還有「震動按摩滾筒」與「勁速筋膜槍」幫助運動後的肌肉紓緩，維持最佳運動狀態。

現場還有3C族最愛「護眼樂Air」展品價$2,999元（原價5,680元）隨時呵護您的疲勞雙眼；一枕多用「愛心暖摩枕」展品價$2,699元（原價4,680元），可以當腰枕、按摩枕、午睡枕，不論在家或工作都能給您最貼心的照顧。多款養身椅/按摩椅、局部按摩超值優惠限量搶購，呵護自己從現在開始！

ET快訊
快訊／殺人未遂犯抓到了！
獨／BMW保養被偷開！深夜趴走7hrs國道飆速149km　她
劉在錫出道33年終於結束租屋生活！　砸2億買江南豪宅
詐團利用「長髮哥」騙錢　刑事局出手了
嚴重亂流數恐增3倍　科學家示警
馮語婷被「拍下真面目」首發聲！　揭高男身分：人人都可以是

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

【廣編】OSIM盛夏狂歡福利品4折起　沉浸式「5感養身椅」紓壓更好眠

市佔第一威德益生菌限時限購折價　連鎖賣場再現瘋搶熱潮

【廣編】型男鮮肉裸肌獻身　粉絲直呼想被「他」打

頂呱呱連5天「8塊炸雞桶下殺75折」！銅板價吃地瓜薯條、甜甜包

考生辛苦了！作家張西、知寒語錄暖哭破萬考生　伴點全新樣貌回歸

今天開吃！麥當勞「雙層麥香魚」、「可可布朗尼冰炫風」回來了

拿坡里連2周「大披薩下殺199元」！　名字中1字加碼爽喝1元可樂

今天就買！超商咖啡「買7送4」　限時5天爽喝

買菜挺農民！全聯推「花蓮農產特賣」　當季大西瓜熱銷800萬

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

【廣編】OSIM盛夏狂歡福利品4折起　沉浸式「5感養身椅」紓壓更好眠

市佔第一威德益生菌限時限購折價　連鎖賣場再現瘋搶熱潮

【廣編】型男鮮肉裸肌獻身　粉絲直呼想被「他」打

頂呱呱連5天「8塊炸雞桶下殺75折」！銅板價吃地瓜薯條、甜甜包

考生辛苦了！作家張西、知寒語錄暖哭破萬考生　伴點全新樣貌回歸

今天開吃！麥當勞「雙層麥香魚」、「可可布朗尼冰炫風」回來了

拿坡里連2周「大披薩下殺199元」！　名字中1字加碼爽喝1元可樂

今天就買！超商咖啡「買7送4」　限時5天爽喝

買菜挺農民！全聯推「花蓮農產特賣」　當季大西瓜熱銷800萬

快訊／極度危險犯抓到了！搭客運、捷運趴趴走4天　簡郁紘新莊落網

星宇航空「3倍薪水挖角」調查官跳槽　運安會坦言：留不住人

Snow Man佐久間大介甩搞笑形象演「恐怖跟蹤狂」！隊友笑翻：找對人

黃捷質詢「早餐吃什麼」官員拒答成藐視國會　白喬茵：別再說腦殘話

江承諺轉戰台鋼變身防禦率王　餅總剖析「聰明」策略

搭北高旅展華航西雅圖未稅2.2萬元起　阿聯酋航空送渡假村門票

劉在錫出道33年終於結束租屋生活！「砸2億買江南豪宅」韓網驚：現在才？

詐騙集團利用「長髮哥」騙錢　刑事局出手了：已主動偵辦

企業經營權之爭難解？　永佳捷董座點出唯一解方

臺東縣府6月搶先推旅遊獎勵　縣長饒慶鈴：歡迎民眾遊臺東

妻指定300萬耕田機迎娶　青農結婚出動超狂車隊！

消費熱門新聞

麥當勞超夯「雙層麥香魚」回來了

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

限時5天！超商咖啡「買7送4」

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

麥當勞「2大夯品」今天回歸了！

頂呱呱8塊炸雞桶下殺75折爽吃5天

超商獨家開賣「哆啦A夢冰沙」

4大超商「520最甜優惠」一次看！

買菜助震災！全聯推花蓮農產特賣

拿坡里8塊炸雞桶買1送1限時搶吃

超商「蜜汁大雞排」只要50元爽吃

鐘錶愛好者5/24準備迎接超珍稀藏品

第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

金門酒廠「總統就職紀念酒」全系列開賣！

更多熱門

相關新聞

skm points年末最強回饋11/13開跑

skm points年末最強回饋11/13開跑

全台最好用的百貨點數skm points即起更進化！新光三越宣布將旗下SKM Park Outlets納入skm points小宇宙，手上有skm points的會員能用的地方更多了！此外首波還推出五重回饋，不但消費、轉卡能賺更多點，用點數換熱門品牌SABON與Marshall商品還能享8折價。針對會員近期再提供扣點換國外樂園門票、航空里程數、演唱會門票等優惠，skm points不僅積點快還很好用，這好康不上車實在虧太大啦！

OSIM、FUJI按摩椅父親節同推優惠

OSIM、FUJI按摩椅父親節同推優惠

Dyson手持吸塵器推拖地功能

Dyson手持吸塵器推拖地功能

OSIM福利品4折起！

OSIM福利品4折起！

無所事事小海豹游回高雄！兔年版超Q

無所事事小海豹游回高雄！兔年版超Q

關鍵字：

OSIM福利品5感養身椅動姿板智能爬山機SKM Park Outlets

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！捷運板橋新埔站下車

歐漢聲大方認愛！

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面