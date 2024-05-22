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殺人未遂犯還沒落網　雙北教育局：校園持續暫停開放

▲▼警方發現嫌犯曾在19日晚上至20日凌晨現身萬華西門町商圈，行經成都路一家KTV前面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲簡姓逃犯出沒西門町鬧區，雙北宣布校園無限期暫停開放。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

基隆市涉殺人未遂的簡姓嫌犯逃到北市，北市警方動員逾50名警力地毯式搜索在萬華地區公園搜索，但目前仍無所獲。雙北教育局今（22日）宣布，為確保校園安全，在逃犯落網前，各級學校校園暫停開放，視警方追緝情形再行公告開放時間。

新北市教育局表示，因基隆受監護處分人從基隆地區逃脫，目前仍尚未落網，為維護校園安全，全市29區校園持續暫停開放，後續將視情況隨時滾動式修正，待重新開放會再行公告。

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台北市教育局稍早也宣布，北市校園持續暫停開放，視警方追緝情形再行公告開放時間。不過學校委外場館與社區大學正常營運，但務必與學生動線分流，加強人員進出管制。至於有關校園場地暫停開放衍生的場地租借及收費問題，依雙方所簽定契約規範辦理退費或延約。

新北教育局表示，為確保校園安全，已經要求各校務必落實門禁管理及加強校園巡查，並提醒學生上放學盡可能結伴同行，勿在外逗留，各校若有發現可疑人士務必在第一時間通報警方與教育局校安室，盡早將犯嫌追緝到案。

北市教育局則持續透過「酷課」APP推播、簡訊提醒各級學校與幼兒園，務必落實校園內外安全死角巡檢工作、落實校園巡查，並協調轄區警力，勘查學校周邊危險地點，與結合家長會與社區鄰里與協會資源，加強校園與社區巡查。

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