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快訊／「極度危險」戒護犯還在逃！基隆市府宣布：校園暫停開放

▲▼ 從醫院脫逃的受刑人簡郁紘，去年1月在街頭隨機攻擊，被依殺人未遂罪判處3年。（圖／記者黃彥傑翻攝、刑事局提供）

▲從醫院脫逃的受刑人簡郁紘，去年1月在街頭隨機攻擊，被依殺人未遂罪判處3年。（圖／記者黃彥傑翻攝、刑事局提供）

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

基隆19日傳出有受監護處分人逃脫案件，台北地檢署受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某醫院脫逃，目前仍下落不明。由於該男涉殺人未遂且具攻擊性，基隆市政府教育處20日也緊急宣布，及日起自22日止，全市校園暫停開放，如有延長再行通知。

基隆市政府教育處20日發出聲明稿，表示因應受監護處分人近日從基隆地區逃脫，為維護校園安全，本市校園開放自113年5月20日（一）起至113年5月22日（三）止暫停實施，如有延長再行通知。

教育處強調，已於第一時間在校長及學務相關群組進行資訊通報，除了請各校加強留意出入人員的狀況，也請校方提醒學生提高警覺，上放學盡量結伴同行，請勿在外逗留，若有發現可疑人士也務必在第一時間跟相關單位進行通報。

▲▼基隆某醫院簡姓戒護人逃脫，身影曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡男19日上午自醫院逃脫，警方追查後初步未見簡男進火車站，不排除仍在基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧此案，去年1月23日深夜11時40分，正好是初二深夜，當時王姓女子剛下班，走在路上準備騎車返家，簡郁紘卻突然拿起酒瓶朝王女攻擊，從畫面中可以看見，王女見狀試圖閃躲，簡卻窮追不捨攻擊，血流不止的她連忙跑到騎樓，直到路人出面制止，簡才停止攻擊。

而王女傷勢嚴重，臉部頭部及雙上肢多處撕裂傷、左食指伸肌腱斷裂、左橈動脈斷裂、右中指及小指伸肌腱斷裂、右食指及無名指伸肌腱部分斷裂，救護人員到場緊急將昏厥的王女送醫，才救回一命。

▲▼ 北市西門町深夜一名婦人遭陌生男子持酒瓶狂毆。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲簡郁紘經精神鑑定後確認患有思覺失調症。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北地院一審審理後，認為簡男罹患思覺失調症，且缺乏病識感，未曾接受完整的精神治療，因此導致他產生幻聽，攻擊路人。法院依據殺人未遂罪，判處簡男有期徒刑3年，並規定在執行刑罰前，必須先進行5年的監護。這項判決已確定，並已交由台北地檢署執行。

未料，簡昨夜卻在就醫期間趁隙脫逃，目前行蹤不明，刑事局緊急發布「重要緊急查緝專案」，指出簡穿著白色上衣、長袖方格紋襯衫和黑色長褲。由於簡男涉嫌殺人未遂，且具有攻擊性，民眾、警方需注意自身安全。

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