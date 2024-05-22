夫妻一起「確診結直腸癌」！　醫曝原因：兇手在飯桌上

▲手術現場。（圖／翻攝自富陽日報）

記者鄭思楠／綜合報導

癌症也會「夫唱婦隨」嗎？近日，杭州市一對夫妻在醫院雙雙查出結直腸早癌。病症為何會同時降臨在這對夫妻身上？醫生表示，「夫妻癌」的產生，與不良生活習慣有很大的關係。

據《富陽日報》報導，這一個月，章姓男子和孫姓妻子4月初，預約了無痛胃腸鏡檢查，檢查結果顯示夫妻倆都是多發大腸息肉，其中章男的橫結腸肛側有1處不規則腫塊，孫女在直乙移行部見1處不規則腫塊。病理結果均提示高級別上皮內瘤變。

為了及時幫他們解決問題，半個月後，醫生分別為他們安排了內鏡下摘除術。

「好在兩夫妻發現還算及時，都是結直腸癌早期，後續做好定期復查就行」，醫生說，及時的治療意味著生存期較長，今後的生活品質也不會受到很大影響。

像這樣夫妻同時患上同一種癌症的情況，臨床上並不多見。而且，癌症本身並不會傳染，「夫妻癌」的產生，禍根在於夫妻倆相近的生活方式，主要與飲食習慣、情緒、環境污染等有關。

以該夫婦為例，醫生認為，他們雙雙患上腸癌與不良的飲食習慣關係很大。醫生解釋，「根據章男的說法，他和妻子在飲食上都不太注意。平時兩夫妻比較節儉，一餐吃不完，就把剩菜放進冰箱，第二餐繼續吃，有時還和新鮮的菜混在一起炒著吃，常常是一個菜吃三天。」

醫生說，醃菜和隔夜飯菜中亞硝酸鹽的含量較高，過量亞硝酸鹽進入人體後，會在口腔、胃內和腸道中與蛋白質的分解產物胺結合為亞硝胺，亞硝胺為Ⅰ級致癌物，有引起食道癌、胃癌、腸癌等高度風險。

醫生提醒，如果出現以下症狀，一定要重視，及早到醫院就診，包括出現大便性狀的改變：如糞便形態異常、便中帶血等情況；出現陣發性腹痛：早期疼痛可能不明顯或僅有隱痛，排便時疼痛可能加重；排便習慣突然改變：比如排便次數增加，出現排便不盡感等。

同時，醫生建議大家，平時應少吃油炸、醃制、高脂肪的食物，多吃新鮮的蔬菜水果，適當增加主食中粗糧、雜糧的比例，不宜過細過精。此外，還應保持健康的生活方式，適度鍛煉，控制體重。