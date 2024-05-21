隨機砍人事件後！中捷人潮銳減　見警率增加

▲隨機砍人事件後，中捷搭車人數銳減。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運今天驚傳隨機砍人事件，20歲洪姓男護專生搭計程車前往台中捷運水安宮站後進車廂揮刀砍人，呂姓跟許姓2名英勇民眾出面協助壓制，成功將洪男制伏。事件發生之後，今天晚間下班時間，原本應該滿是人潮的台中捷運，乘客人數明顯銳減；此外，台中市捷運警察隊也宣布，增加員警服勤時數以及巡邏班次提升一倍。

▲事件發生後，捷運警察隊增加員警服勤時數至每日12小時。（圖／捷警提供）



捷警隊表示，即日起增加員警服勤時數至每日12小時及提升攻勢勤務時數由6小時增加至8小時，另編排內勤警力支援外勤，每日可增加14班次，合計29-37班次，巡邏班次提升一倍，共計防護140至175車次，護車比率可達60%。

▲台中捷運好不容易走出吊臂砸軌陰霾，一年後又遇到無差別殺人事件，讓乘客人心惶惶。（圖／記者許權毅攝）



洪男今天上午11點03分進入台中捷運水安宮站，先將物品放到置物櫃後，上了往總站方向列車，隨即亮刀砍人，遭到27歲許姓男乘客與17歲呂姓高二男乘客奮力抵抗，成功壓制住洪男，但呂姓少年胸口肩膀及手臂兩處撕裂傷，許姓男子臉頰撕裂傷，都被送往林新醫院急救。