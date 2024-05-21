3刀男4年前因病住院！高雄衛生局曝他規律就醫服藥　陳其邁說話了

▲台中捷運今日發生隨機砍人，洪姓嫌犯精神恍惚有就診紀錄。（圖／翻攝自臉書）

記者許宥孺／高雄報導

台中捷運今（21）日上午驚傳砍人！一名20歲洪姓男子攜帶1把菜刀、2把水果刀進入捷運車廂，隨機砍傷2名乘客，連帶自己也受傷。高雄衛生局表示，洪男2020年3月起因病於屏東就醫住院，並規律就醫服藥，發生原因有待進一步釐清。

這起案件發生在今天中午，洪男穿著咖啡色襯衫突然在中捷列車上亮出菜刀朝乘客揮砍，遭人奪刀後，又掏出水果刀攻擊，造成2名男乘客受傷，洪男自己也掛彩送醫。

台中市長盧秀燕表示，洪嫌來自高雄，疑有精神相關疾病史，在高雄被列管。

▲洪嫌為高雄某醫專護理生。（圖／翻攝自臉書）

高雄市衛生局對此表示，經查洪嫌與其家人同住、居住地為屏東，2020年3月於因病於屏東就醫住院；個案並於同年8月至高雄就學迄今。經調閱其就醫紀錄確認自2020年後家人持續支持照顧、且規律在屏東就醫並服藥。至於行為發生原因有待台中進一步釐清調查。

高雄市長陳其邁對此憾事做出說明，台中中捷發生傷人事件，我們都非常遺憾，我也立即責成捷運警察、捷運公司，加強巡查，並採取雙警協同巡查模式，到站後也請保全必須從第一到第三車廂加強整個安全維護，同時也請高捷協同治安機關就捷運站、捷運場站監看方式必須提高警覺，維護公眾運輸安全責無旁貸。

陳其邁強調，事件牽涉到相關法令規定，應該要先確定相關行兇動機，他個人整體生理心理狀況，再來做判斷。當務之急還是就場站維護，像議員所講，監視器、人員訓練、見警率、定期演練、不同情況想定，加強我們在安全上的訓練與維護這是當務之急，我也責成林副市長就相關部分做制度性檢討，讓不幸事件減低。

陳其邁指出，通常在類似這種事件發生我們比較擔心會有所謂仿同效應，也必須請媒體朋友可以多加在新聞呈現上來預防仿同效應，或是讓民眾了解在整個捷運安全相關應該要注意事項，或者是我們警方也協同在整個安全上宣導。我再強調一次，因為嫌犯剛逮捕，到底動機、樣態是什麼樣情況，都必須再做調查，釐清是否和他個人因素有關，必須專家來做判斷，揣測疾病或動機，都還是有待專家做評定，這樣會比較好。