美眾議員看不下去立院全武行？　他解讀：不願看到政治分歧

▲立法院會今天繼續處理「國會改革」法案，朝野立委吵成一團。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會上周處理國會改革法案時，朝野立委上演肉搏戰，登上國際媒體版面，而後美國眾議員史密斯（Chris Smith）在祝賀總統賴清德就職的新聞稿中，談及「民進黨激進份子在立法院的破壞」等語，被國民黨智庫副執行長凌濤解讀為「美國也看不下去」，對此，曾駐美負責外交事務的台北市議員趙怡翔指出，有華府朋友告訴自己，史密斯本人即將進一步澄清。

凌濤今天指出，長期最挺台灣的史密斯為現任「美國國會及行政當局中國委員會」主席，在他辦公室最新發布的祝賀賴清德就任新聞稿中，明確指出民進黨立法委員阻撓國會改革。

內容寫道：「賴清德總統需要優先克服的其中一個挑戰就是民進黨激進份子在立法院的破壞。民進黨激進份子反對增強監督制衡的國會改革法案。民進黨自己也曾經支持過這些法案。這些法案是一個成熟且繁榮的民主的表徵。」

對此，趙怡翔表示，史密斯對藍白強行推動國會改革的發言，他的瞭解是當時對方並沒有獲得完整的資訊，「有華府朋友告訴我，史密斯本人即將進一步澄清，表示支持憲政治理及彼此尊重的對話方式」。

趙怡翔起，「華府友人告訴我，史密斯辦公室看到台灣相關輿論，遺憾被斷章取義，認為當時發的聲明主要是恭賀賴清德總統就任，不願看到政治分歧，也沒有要幫任何一方背書，期待各方進行公開及實質對話」。