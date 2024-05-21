獨／姊姪戶籍遷到女友家！台中達觀里長「幽靈人口」判2月

▲▼台中市和平區達觀里長長吳振福，將姊姊與姪女的戶籍遷入他與女友的同居地點，經審查被台中判決二月徒刑，緩刑二年，褫奪公權2年。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市和平區達觀里里長吳振福在2022年里長選舉期間，因涉及妨害投票案件被提起公訴，台中地院近日判決出爐，法官認定他觸犯虛偽遷徒戶籍取得投票權而為投票未遂罪，判處有期徒刑2月、緩刑2年，褫奪公權2年，並接受法治教育4場，執行14小時義務勞務，全案還可上訴。

起訴指出，吳振福與張姓女子是男女朋友，2人同居在一起，吳的胞姊、胞姊女兒則並未住在選區中。胞姊於吳振福2022年里長競選期間，告知吳可將她與女兒的戶籍，遷至吳與張的戶籍內，以取得投票權支持吳連任達觀里長。經胞姊將情形告知女兒，女兒也同意將雙證件及印章交給母親，吳姊再將母女相關證件轉交給弟弟，由吳代辦理遷戶籍事項。

另一方面，吳振福的張姓女友，明知此作法是以幽靈人口影響選情，竟也同意將戶口名簿、印章、水電單等證件，交付給吳，讓吳將姊姊及姪女的戶籍，遷至吳與張的戶籍地，以便增加票源。雖然吳的胞姊姪女，投票日當天並未投票，但吳仍順利當選里長。

案經台中市調查處及台中市和平警分局偵辦，吳振福、張、吳胞姊女兒均坦承涉案，依妨害投票罪將3人移送法辦；檢方根據證詞，以及相關戶籍遷入資料、選舉人名冊、現場勘查等報告，認吳罪證明確，依法起訴。胞姊、女兒及張女，檢察官則予以緩起訴處分。

法官審酌，吳為使自己得以當選，以虛偽申報遷入戶籍而取得投票權，影響選舉的純正、公平性，考量他犯後坦承犯行，態度良好，以虛偽遷徒戶籍取得投票權而為投票未遂罪，判有期徒刑2月、緩刑2年，並應接受法治教育4場、提供政府機構、社區或其他符合公益目的團體14小時的義務勞務，緩刑期間保護管束，褫奪公權2年。