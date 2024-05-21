中捷爆隨機砍人　巧合？鄭捷殺人案今滿10周年

▲鄭捷2014年5月21日在北捷板南線江子翠至龍山寺站隨機殺人，造成4死24人輕重傷，經法院判處死刑後，鄭捷已於2016年槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）

記者陳詩璧／整理報導

台中捷運今（21日）發生隨機砍人案，十年前的今天，發生鄭捷隨機砍人案。2014年5月21日下午4點22分，台北捷運板南線一列從南港展覽館站開往永寧站的列車上，車廂裡充滿乘客尖叫聲，當年，21歲的東海大學男學生鄭捷，拿著預藏的2把刀在車廂內隨機砍殺人，造成了4死24傷。

鄭捷當天早上在學校附近買摺疊刀，隨後搭客運北上，抵達板橋車站後，跟朋友相約吃飯，離開後，他到大賣場買一把鈦鋼刀，從江子翠站上車，先搭到國父紀念館站下車，走到對向車廂，往江子翠方向搭乘，他鎖定龍山寺站到江子翠站有3分46秒，是北捷各站距最遠的區段下手，於是等列車從龍山寺站出發，他便拿出預藏的刀子，先刺殺睡眠中的乘客，接著開始見人就砍。黃明鎮轉述，其中一名女乘客還對鄭捷說，「你砍了我四刀，不要殺我好嗎?」鄭捷停手，轉向其他人攻擊，一直到列車到站，車門開了，鄭捷追著下車旅客到月台，幾名旅客趕緊拿雨傘把鄭捷包圍，警方這時也趕到，將他制伏，並帶回警局。

▲兇嫌鄭捷持2把作案凶刀，在捷運江子翠站隨機砍人。（圖／ETtoday資料照）

這起事件總共造成4死24傷，其中一名當年才17歲，跟鄭捷一樣穿著紅色上衣的男學生，也是黃明鎮牧師的輔導對象。男學生現在是上班族，就醫一個多月後出院，多年後再問他對鄭捷的看法，他向黃明鎮表示，被刺傷的時候還年輕，才熬了過來，這麼多年過去，對他的恨，也選擇放下並原諒。

這起隨機殺人事件發生至今10年了，當年，負責輔導鄭捷的基督教更生團契總幹事黃明鎮回想起面會的過程，每一幕都深刻印在腦海裡，黃明鎮將這些記憶，製成簡易手冊，希望把輔導他的整個過程讓大眾知道，鄭捷為何會變成這樣。

▲牧師黃明鎮到獄中探視鄭捷，也曾寫信給他，鄭捷回信提到「謝謝牧師的關心」最後寫著，「希望不要把我的信透露給媒體」。（圖／記者陳詩璧攝）

在黃明鎮的記憶裡，鄭捷自大、渴望出名。黃明鎮拿出鄭捷曾寫的一封親筆信「看看這信，他寫的字體都非常細小，唯獨自己的簽名卻異常巨大，彷佛是要宣告自己的地位，就好像董事長或總經理的印章一樣。」黃明鎮比較了信件的內容與簽名，指出簽名大小是內容的兩倍，顯示他想要放大自己的存在。實際看這封信，除了謝謝牧師的關心，鄭捷特別在結尾寫道「希望牧師不要將我的信交給媒體」，顯示他不喜歡透過他人發聲。

▲鄭捷槍決，禮儀車從北所運出遺體送往殯儀館。（圖／ETtoday資料照）

自大、憤世嫉俗、自以為是，這些受刑人的特質，全都出現在鄭捷身上。一直到他面對死刑前的懺悔，他向牧師承認「錯誤」：「我搞錯了，以為殺了很多人後，我很快就會死掉！」因為審判時間長，2016年4月22日，最高法院對鄭捷判處4個死刑並褫奪公權終身，判決確定，時任法務部長羅瑩雪簽批，2016年5月10日晚間，執行槍決，鄭捷伏法。

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