違規併排害人　高雄警拍宣導片「你的一下子是別人一輩子」

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府警察局交通大隊近日製作短片，提醒用路人注意併排違停的危險性。許多駕駛人為求方便，僥倖占用車道併排停放，不僅影響行車順暢，更可能導致交通事故，嚴重影響他人的生命安全。

影片中提及的案例，包括購買便當的汽車駕駛人和開車接送學童上學的家長，因為一己之私，所謂的「一下子」，在道路上製造風險，可能導致嚴重的交通事故，影響他人的「一輩子」。

▲▼交通大隊製作短片，提醒用路人注意併排違停的危險性，不僅影響行車順暢，更可能導致交通事故，嚴重影響他人的生命安全。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據統計，今年1月至4月，高雄市因併排違規發生的交通事故共有22件，較去年同期的35件下降38%。同期員警取締併排交通違規共計3,445件。違規併排臨時停車，將依照道路交通管理處罰條例第55條第1項第4款，處以新臺幣300元以上600元以下罰鍰；違規併排停車，則依同法第56條第2項，處以新臺幣2400元罰鍰。

高雄市政府警察局交通大隊呼籲所有用路人，有責任共同為交通安全盡一份心力，切勿貪圖一時方便，任意違規併排停車，以免發生悲劇而後悔莫及。警方也將加強執法，減少用路人併排違停的僥倖心理。