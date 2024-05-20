「無限牛舌」狂上桌　2女去燒烤店吃到快崩潰…一問店員糗了

▲ 女子與友人差點被牛舌撐破肚皮。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

吃到飽是許多人滿足口腹之欲的首選，但中國大陸一名女子和友人卻差點被「無限牛舌」撐死，原因更讓人哭笑不得。微博帳號「社死案發現場」分享這起事件，女子與朋友到一間自助燒烤店用餐，起初兩人很滿意上菜速度，怎料服務生端來的肉越來越多，多到兩人放棄聊天埋頭苦吃，牛舌還是多到桌子快放不下。

儘管兩人都在內心抱怨對方「怎麼點那麼多？浪費錢」，但忙不完的嘴阻擋了他們開口質疑對方，直到快吃到吐但桌上還剩7、8盤肉，且服務生還在上菜，兩人才發現情況有異。

雙方確認對方都沒點「無限牛舌」後，質問服務生為何上這麼多牛舌？卻被對方嗆：「妳們點的啊！點了我們就上菜。」讓充滿疑惑與不滿，但飽到沒力氣對服務生與餐車上16盤牛舌生氣的兩人，聽了差點崩潰。

服務生直到女子說出「你覺得我們兩個吃得完嗎」才恍然大悟，回後場確認發現是上錯桌，點牛舌的是她們的隔壁桌。女子表示，這間燒烤店的每張桌子都很近，加上都是用機器點餐，她們才沒馬上發現被上錯菜。

女子透露，雖然兩人撐到差點用爬的離開燒烤店，但一想起發現真相，以及隔壁桌不斷點牛舌卻沒上菜，桌上只有生菜沙拉，最後還報復性一次點16盤牛舌畫面，就不由得捧腹大笑。

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