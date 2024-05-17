陸30年期超長特別國債首發　400億人民幣...36家金融機構競標利率

▲大陸30年期超長期特別國債首發，總價值400億元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸財政部今（17）日首發「30年期超長期特別國債」，總額400億元（人民幣，下同），為固定利率附息債。票面利率將由56家金融機構承銷團進行競爭性招標後確定。據了解，特別國債自2024年5月20日開始計息，每半年支付一次，付息日為每年5月20日和11月20日，2054年5月20日償還本金並支付最後一期利息。

▲大陸曾三次發行特別國債。（圖／記者魏有德製）

《澎湃新聞》報導，5月13日上午，財政部公佈2024年一般國債、超長期特別國債發行有關安排，其中，超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年。據此安排，決定5月17日發行30年超長期特別國債，5月24日發行20年超長期特別國債，6月14日發行50年超長期特別國債。

金融市場相關人士分析稱，隨著人民銀行為來將買賣國債納入公開市場操作工具後，可通過國債買賣調節市場供求，也會促進收益率平穩運行，「從近年市場正常運行情況看，2.5%至3%可能是長期國債收益率的合理區間。」

公開資訊顯示，特別國債指用於特殊用途、支持特定項目而發行的國債。大陸以往曾三度發行特別國債，分別於1998年，用於補充國有獨資商業銀行資本金；2007年，用於購買外匯，作為大陸投資有限責任公司資本金；至於2020年則是抗疫特別國債。

根據大陸2023年中央和地方預算執行情況及2024年中央和地方預算草案，今（2024）年發行的1兆元超長期特別國債，不計入赤字。