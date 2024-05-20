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伊朗官員：總統直升機墜毀生死不明　電視停播常態節目

▲▼伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi) 乘坐的直升機墜毀，正在展開救援。（圖／路透）

▲伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，當地天色已暗。（圖／路透）

文／中央社

一名伊朗官員告訴路透社，搭載伊朗總統萊希和外交部長阿布杜拉希安的直升機今天在濃霧中翻越山區時墜毀，搜救人員正設法前往事發地點。

報導引述該名官員指出，直升機墜毀後，萊希（Ebrahim Raisi）和阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）「有生命危險」。這起事件發生於萊希一行走訪伊朗境內亞塞拜然邊境的返程途中。

不願意具名的這名官員說：「我們仍然懷抱希望，但是來自墜機地點的消息非常令人憂心。」

▼伊朗總統萊希。（圖／路透）

▲▼伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi) 乘坐的直升機墜毀，正在展開救援。（圖／路透）

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，天氣惡劣導致搜救工作複雜。伊朗參謀總長下令投入軍方所有資源和精銳的革命衛隊（Revolutionary Guards）展開搜尋任務。

國營電視台停播所有常態性節目，改播全國各地為萊希進行祈禱的情況，螢幕角落則直播搜救團隊在濃霧中步行山區的畫面。

國營電視台指出，搜救團隊預計於當地時間今晚稍晚抵達墜機地點。

▼伊朗總統萊希直升機墜毀，下午救援時天候惡劣。（圖／路透）

▲▼伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi) 乘坐的直升機墜毀，正在展開救援。（圖／路透）

63歲的萊希於2021年當選總統，就職後曾經下令收緊道德律法、血腥鎮壓反政府抗議活動，並且針對與世界強權的核談判採取強硬立場。

▼伊朗當地正在展開救援。（圖／路透）

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