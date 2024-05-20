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救援畫面曝！伊朗總統直升機失事　普丁親自下令派員協尋

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機，初判遇惡劣天氣被迫採取重落地方式降落，至今仍然失聯。搜救團隊前往墜機地點搜救影片曝光，當地凌晨時間除了濃霧壟罩，還降起雨和雪，導致搜救行動困難。對此，土耳其派出具有夜視能力的直升機協尋，俄羅斯也將派出飛行器與50名搜救員協助。

▲搜救畫面曝。（圖／翻攝X）

▲搜救畫面曝。（圖／翻攝X）

最新曝光的影片顯示，搜救隊員全數穿著紅色並有反光飾條的搜救衣，成縱隊上山協尋，但即便如此，在大雪紛飛的濃霧夜色中，辨識彼此的能見度都降到相當低。

土耳其方面派出業具有夜視能力的直升機，協助到失事地區搜救，俄羅斯也將派出2架特殊直升機，從亞美尼亞起飛前往救援，據《伊朗國家通訊社》指出，該命令是由普丁親自下達。俄羅斯另外也會派出50名搜救隊員馳援。

目前伊朗國內暫停播出所有常態節目，持續追蹤播報總統萊希的最新消息，不過社群網站上多段影片顯示，萊希的失事可能讓部分民眾很開心，紛紛燃放煙火、互碰酒杯慶祝。

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