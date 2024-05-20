4大超商「520最甜優惠」一次看！美式只要29元、霜淇淋2支0元

▲慶祝520到來，7-11 OPENPOINT行動隨時取推出一系列咖啡飲品組合優惠，最多可省下380元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今天是520，不管有沒有另一半，今天都必須過得很甜！以下就整理4大超商推出的「超甜蜜520優惠」，大家最愛喝的美式下殺單杯29元爽喝，拿鐵也只要39元，超級划算，而天氣熱當然要吃霜淇淋，現在有超商祭出冰品相關優惠，最便宜可享2件0元，趕快衝超商買了。

●7-11

7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至5月24日推出「520情人節」咖啡飲品優惠，品項有CITY CAFE特大杯拿鐵11杯520元（限量10萬組）、CITY CAFE特大杯美式14杯520元（限量10萬組）、CITY PRIMA中杯精品美式/中杯精品拿鐵任10杯520元（限量3萬組）、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾15杯520元（限量3萬組）、To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元（每日限量1000組）。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「520咖啡飲品優惠」一次看。

另外，7-11門市也自即日起至6月25日推出「國際冰品節」優惠活動，集結逾50款人氣指定冰品，祭出指定冰品任2支最低0元起，另還有5、7、9折優惠，霜淇淋也適用此優惠；推薦7-11霜淇淋最新口味「海鹽蜂蜜牛奶」，選用蜂蜜故事館的純正泰國清邁龍眼蜜，融合瑞穗鮮奶與微量海鹽提味，每一口都充滿鹹甜幸福滋味。

●全家

全家「搖搖茶吧」近日開賣2款全新飲品，首推「桃粿仙女紅茶」，選用仙女紅茶作為基底，搭配Q彈粉粿、白桃果肉，一次就能享有果香、茶香及咀嚼口感，另一杯「凍凍泰式綠奶」，嚴選3款特色茶粉的泰式綠奶茶加入青茶凍，大口吸超滿足，以上2款飲品特大杯原價65元，會員至5月28日前凡購買搖搖茶吧全系列飲品可享49元特價優惠。

▲全家搖搖茶吧推出2款新飲品。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富近日升級Hi Café配方，並於即日起至5月28日在門市推出大杯美式29元、大杯拿鐵39元優惠；另外，萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取於同期間也有咖啡組合優惠，品項包含特濃美式18杯569元、特濃拿鐵13杯569元，提醒需在8月26日前兌換完畢。

▲萊爾富門市自即日起至5月28日推出大杯美式29元、大杯拿鐵39元優惠。（圖／萊爾富提供，下同）



另外，萊爾富Hi Café自即日起至5月28日也推出「指定飲品特價49元」優惠，品項有特大杯冰泰式奶茶（原價55元）、特大杯冰紅茶拿鐵（原價65元）、特大杯冰黑糖珍珠奶茶（原價70元）、大杯草莓風味茶歐蕾（售價55元，冰熱任選），其中，特大杯冰泰式奶茶為近日推出的新品，添加飛燕牌煉乳，完美融合茶與奶，喝起來超濃郁。

▲萊爾富近日推出全新「Hi café特大杯冰泰式奶茶」，原價55元，即日起至5月28日可享優惠價49元爽喝。



●OKmart

OKmart指定門市開賣「香草牛奶霜淇淋」，售價30元，主打來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，口感甜而不膩，且即日起至5月29日還可享優惠，OKmart會員可享優惠價19元爽吃。

OKmart門市還有水晶熊造型戒指糖以及呦皮超值組合餐軟糖（漢堡QQ糖＋薯條造型QQ糖＋小熱狗QQ糖＋可樂風味QQ糖）第2件6折。

OKCAFE則與可口可樂旗下的OOHA攜手合作，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，結合OKCAFE莊園級美式與人氣口味氣泡飲，即日起至5月29日可享嚐鮮價49元；另外，同期間購買阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、水果紅茶、水果青茶、焦糖風味奶茶、黑糖醇奶茶，可享單杯7折。