秘魯APEC貿易部長會議　台灣追求加入CPTPP

▲我國在APEC貿易部長會議期盼成員面對21世紀貿易議題。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

今年APEC貿易部長會議在秘魯阿雷基帕舉行，我國代表團團長、行政院經貿談判辦公室楊副總談判代表珍妮向全體APEC成員表示，期盼亞太區域經濟整合處理不公平競爭措施，才能有效因應21世紀的貿易挑戰，並重申台灣追求高標準貿易規範的決心，將持續推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對亞太區域經濟整合做出貢獻。

今年APEC貿易部長會議於5月17日至18日在秘魯第二大城阿雷基帕舉行。我國在會中指出，亞太區域的經濟整合倡議中，必須納入足以因應21世紀貿易挑戰的規範，例如國營事業、勞工、環境、包容性等，方能有效對抗當前非市場經濟體採取違反公平競爭的措施所導致的貿易扭曲，使未來的「亞太自由貿易區」（FTAAP）能夠確實發揮促進貿易與投資、增進區域福祉的效果，這也是台灣追求加入CPTPP的目標，期望與成員們共同強化區域經濟韌性，以維護亞太地區經濟繁榮穩定。

我國代表團也在場邊藉機與CPTPP成員交流，向成員代表們再度強調，台灣有能力、有意願符合CPTPP的高標準，期盼早日正式展開台灣加入CPTPP的程序。

今年APEC主辦國秘魯將主題訂為「賦權、包容、成長」，我國也向APEC成員經濟體說明我國制定貿易政策時均會聽取婦女、原住民及中小企業的意見，且加強辦理各種能力建構活動，我國在資通訊科技（ICT）製造端及應用端具有優勢，爰利用數位科技協助他們更順利地參與國際貿易，在全球市場中掌握更多發展與成長機會，此外，我國也注意到科技發展將導致數位落差擴大，願利用我國在ICT的長處，與會員分享經驗及合作縮小數位落差。

行政院表示，本次APEC貿易部長會議，台灣再度展現追求高標準經貿規範的堅定意願以及在全球貿易領域繼續加強與各國合作的企盼，彰顯台灣在國際經貿舞臺上是可信賴夥伴的地位。