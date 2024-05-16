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大陸 大陸焦點 特派現場

連任後出訪首站！普丁凌晨抵達北京　中俄關係「前所未有」高水準

▲▼俄羅斯總統普丁抵達北京。（圖／翻攝自觀察者網）

▲俄羅斯總統普丁抵達北京。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部14日證實，應大陸國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普丁於5月16日至17日對中國進行國事訪問。5月16日4時許，普丁乘專機抵達北京。普丁日前表示，「兩國戰略夥伴關係前所未有的高水準。」克里姆林宮透露，除北京行程外，普丁還將前往哈爾濱，與哈爾濱工業大學師生交流。

陸方強調，這是在中俄建交75周年背景下的一次重要訪問，同時也是普丁在新任期內的首次國事訪問。

據新華社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普丁此次中國之行是對習近平主席去年訪俄的回訪。

大陸外交部發言人汪文斌5月14日稱，習近平主席將同普丁總統就中俄建交75周年背景下，雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

據俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮稱，兩國元首計畫簽署聯合聲明與多份雙邊檔。雙方將詳細討論全面戰略協作夥伴關係的所有問題，確定進一步發展中俄務實合作的主要方向，並就最緊迫的國際和地區問題深入交換意見。

據報導，兩國元首將出席中俄建交75周年暨中俄文化年開幕晚會。

中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，這充分展現了中俄新時代全面戰略合作框架下互動的高水準和特殊性。兩國元首外交是中俄關係穩定和長遠發展的根本保障。兩國元首同意繼續保持密切接觸，就中俄關係和共同關心的戰略問題深入交換意見。

普丁日前接受新華社書面專訪時表示，「正是兩國戰略夥伴關係前所未有的高水準，讓我決定選擇中國作為我正式就任俄羅斯聯邦總統後第一個出訪的國家。」

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