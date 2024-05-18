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玉山天籟「台灣原聲」快閃烏日高鐵　邀民眾6／15日月潭聽音樂會

▲玉山天籟「台灣原聲」快閃烏日高鐵，邀民眾6/15日月潭聽音樂會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲玉山天籟「台灣原聲」快閃烏日高鐵，邀民眾6/15到日月潭聽音樂會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

以《拍手歌》驚艷國際、來自玉山的天籟之音「台灣原聲童聲合唱團」今(18)日快閃高鐵台中站大廳，純淨及合諧的歌聲，演唱多首著名歌曲，過往的旅客紛紛駐留腳步欣賞、聆聽。合唱團也宣布，6月15日將攜手日月潭國家風景區管理處舉辦玉山星空音樂會，屆時在日月潭向山遊客中心草坪區與大家相見。

▲玉山天籟「台灣原聲」快閃烏日高鐵，邀民眾6/15日月潭聽音樂會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「台灣原聲」猶如天籟般的歌聲，吸引不少遊客駐足。（圖／記者游瓊華翻攝）

日月潭國家風景區管理處今年首次與社團法人台灣原聲教育協會合辦「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」；音樂會將由「台灣原聲童聲合唱團」、「原聲打擊樂團」及特別邀請遠自音樂之都維也納男中音Panajotis Pratsos及馬其頓共和國知名女高音Irena Krsteska共同演出，以大型戶外音樂藝文表演，打造日月潭夏日活動，吸引遊客前來觀光旅遊。

高鐵台中站站長毛家鵬表示，感謝日月潭國家風景區管理處安排臺灣原聲合唱團的演出，原住民部落孩子們純真、嘹亮的歌聲，帶給旅客滿滿的驚喜與感動。

馬彼得校長表示，台灣原聲童聲合唱團的團員皆為南投玉山山麓各部落的原住民孩童，原聲國際學院國中小部的校區在尋覓15年後，去年9月1日正式落腳於日月潭風景區之特色遊學中心，也因此機緣，受日月潭國家風景區管理處的邀請，得以共同籌辦今年的玉山星空音樂會。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處處長簡慶發表示，每年到場聆聽玉山星空音樂會之愛樂者相當的踴躍，這次「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」將採網路索票、現場領取實體票券並以驗票方式後入場；網路索票時間自5月20日中午12點開始。

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