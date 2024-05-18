民進黨團組律師團告謀殺　傅崐萁批：有種就告52位藍委

▲國民黨團召開「賴清德軍令狀 反守為攻 民進黨禁錮韓國瑜 暴力染指國會」記者會。（圖／記者宋良義攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會17日處理國會改革法案，但朝野上演全武行，有6位立委受傷送醫，民進黨團事後表示，將籌組律師團告國民黨立委謀殺。國民黨團總召傅崐萁今（18日）召開記者會表示，如果民進黨要誣告國民黨立委殺人罪，「有種就告我們52席，我拭目以待」。

傅崐萁表示，民進黨所謂的「沒有程序正義就沒有實質正義」，又說「沒有協商就不能處裡法律案」。但事實上，所有協商過程都是全國直播，對國會改革相關修法，司法委員會經過冗長討論，加上三場公聽會與一場由國民黨召委吳宗憲主持的政黨協商，立法院長韓國瑜也召開過三場朝野協商，只見民進黨不斷杯葛議事，甚至在委員會逐條審查時，還提出44次散會動議，朝野協商也不願意實質探討。

傅崐萁再說，韓國瑜昨天遭民進黨綠委禁錮在議場後方院長休息室，其中也包括國民黨團三長，直到警告要打電話報警才願意放人，但提出條件，要求韓國瑜只能宣布休息協商，不能進行國會改革相關法案議事推動。

傅崐萁進一步指出，昨天深夜終於看到賴清德在臉書表達國會發生衝突的看法，國民黨團很遺憾地，國家元首高度沒有對民進黨立委的暴力手段予以譴責，也未對國會秩序蕩然無存表達遺憾，更對民進黨立委昨天九度發動攻擊在野黨立委、破壞議場設施、攻擊72歲高齡的秘書長周萬來，以及綠委恐嚇議事人員不得再宣讀議事內容，竟毫無道歉之意，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

傅崐萁表示，民進黨打人喊救命，說要提告國民黨立委殺人罪，傅崐萁正告民進黨立委，若要誣告國民黨立委殺人罪，有種就告52席國民黨立委。



