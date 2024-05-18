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世新大學二階面試結合校園開放　考生驚嘆：「甄」愛世新

圖一：景美女中杜旖妮外型亮眼，將世新廣電系視為理想志願。（圖／杜旖妮提供）

▲ 景美女中杜旖妮外型亮眼，將世新廣電系視為理想志願。（圖／杜旖妮提供）

生活中心／台北報導

為幫助參加第二階段指定項目甄試考生以最佳狀態應考，世新大學於18、19日甄試期間，舉辦「甄愛世新」活動，全校19個學系佈置了新聞轉播、Podcast訪談等多元體驗區、特色教學成果展示區，並開放LVS智能攝製基地、全媒體大樓等新穎、高階的教學場域，讓所有來訪考生與家長能更加了解心中志願學系。在校園親善大使「翠谷薪傳人」與各系教授、學長姐的安心服務下，考生們不僅穩定發揮、展現自我，也以亮眼表現留下深刻印象。

圖二：世新校園親善大使「翠谷薪傳人」在校內各地駐點服務考生。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新校園親善大使「翠谷薪傳人」在校內各地駐點服務考生。（圖／世新大學提供，下同）

來自台北景美女中的杜旖妮透露，世新廣電系是她心中的第一志願，擁有空靈混血長相、模特身材比例的她，走入世新各考場皆掀起騷動，她受訪表示，世新擁有全台最完整的傳播系所，特色資源豐富、學習面相廣泛，而且有更多的實習機會，令她嚮往就讀世新大學。還有屏東來的考生，瞄準世新圖傳系，一家人陪同來到台北甄試。也有一天內參加世新公廣系、世新傳管系兩場甄試的考生，家長表示，女兒選填大學就是「鎖定世新」，期待能收穫好消息。

圖三：世新新聞系在考生休息區設置新聞轉播體驗區。（圖／世新大學提供）

▲ 世新新聞系在考生休息區設置新聞轉播體驗區。

世新大學校長陳清河也安排兩天活動期間，親自前往全校各處休息區為各系考生加油打氣，並祝福大家能進入理想學系，一起加入世新的大家庭。陳清河分享，一路上遇見許多學生家長稱讚，世新與時俱進的教學設備與創新課程，他表示，因應生成式AI熱潮來襲，世新大學以「五哩路」培育未來人才，設立「AI內容創製中心」，建構「AI深度學習、AI生成內容、AI數據分析、AI應用程式 、AI倫理法律」五大方向，引領四大學院師生掌握AI科技與工具，融入課程教學活動與產出新穎內容作品，為學生提前建構AI傳播跨域專才的強大即戰力。

圖四：考生在甄試結束後參訪世新大學智能攝製基地體驗頂尖設備。（圖／世新大學提供）

▲ 考生在甄試結束後參訪世新大學智能攝製基地體驗頂尖設備。

看準考生為了橫跨傳播、管理、人文及法律等專業領域學系而來，世新大學副校長兼教務長賴正能指出，考生選擇學校，除了考量優質師資與實務課程，更重要的是能使用到設備跟資源，因此每年都在此時開放校園，將學校亮點一次展現給考生、家長，加上各系無微不至的服務，深刻體驗世新的軟、硬實力，加深就讀世新大學的意願。

圖五：世新大學二階面試結合校園開放，許多考生、家長都是首次踏入LED智能棚。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學二階面試結合校園開放，許多考生、家長都是首次踏入LED智能棚。

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