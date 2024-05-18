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影／強風趕不走吃貨！6秒後「終於掀桌」　白目餓男慘遭KO

記者羅翊宬／綜合報導

中國河南省近日遭強風侵襲，局部地區甚至達到12至13級的最大陣風，是中度颱風的等級，也因此社群平台影片顯示出當地的慘況，包括有無辜居民不幸被路燈砸死、大批農作物被吹倒等。其中，有民眾堅持要在戶外用餐，結果最後桌子被強風掀翻。

綜合《南華早報》等外媒報導，河南省新鄉市5月15日慘遭強風侵襲，2名男子卻仍堅持在戶外用餐、享用美味的宵夜，當時已經是凌晨1時20分，即便先前已經有兩次強風吹拂，依舊不減他們的興致，手中能拿著筷子繼續觀望，直到最猛烈的強風吹拂，他們才發覺事情不對勁。

▲▼河南慘遭強風襲擊，民眾堅持在戶外用餐。（圖／翻攝自X）

▲河南慘遭強風襲擊，民眾堅持在戶外用餐。（圖／翻攝自X）

從社群平台X（前稱推特）的影片可以看到，原先在兩次的強風吹襲下，即便鋪在地板上的黑色塑膠布悄悄掀起，但兩名男子依舊不予理會，直到約經過6秒鐘後，最猛烈的強風終於將塑膠布吹掀，導致矮桌和椅子被吹飛後，兩名男子才發現事態不對，身子也因強風吹襲而倒臥在地。

最終，兩名男子才決定回到室內。

網友們打趣留言，「這兩個人是真正的吃貨」、「他被強風吹跑，手中的筷子都沒扔」、「到底多捨不得那些菜啊」、「吃飯皇帝大」、「這大風其實是想幫他們加菜」、「簡直人間悲劇」、「細節決定成敗」、「還送來一張蹦床，這餐到底算誰的」。

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