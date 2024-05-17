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19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝　北市公園處回應了

前山公園女湯因為3池只開放1池，19人共擠2、3坪大的浴池。（市議員陳怡君服務處提供）

▲前山公園女湯因為3池只開放1池，19人共擠2、3坪大的浴池。（市議員陳怡君服務處提供）

圖文／鏡週刊

台北市議員陳怡君今（17）日質詢時指出，台北市有5個免費共浴池、泡腳池深受市民喜愛，但這幾年來市府無法解決的問題就是市民無湯可泡之外，浴池及泡腳池也常因為水不夠熱所以公共浴池（泡腳池）不開放，讓民眾覺得相當掃興。

陳怡君表示，台北市有5個免費公共浴池、泡腳池，尤以前山公園男、女公共浴池最搶手！但可惜的是前山公園浴池女湯部分，溫泉水一直無法補滿，而導致將19位長輩擠在3坪大的浴池泡澡，讓前胸貼後背的長輩超尷尬，四肢也無法伸展。公園處表示，因為水溫不夠所以有時必須暫停開放，加上陽明山區降雨減少導致溫泉源頭水量不足，所以有時不得不暫時關閉浴池。

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陳怡君今天出示影片表示，前山溫泉的水源是來自於中山樓，有民眾投訴中山樓前的水管多處不停地冒出溫泉水，即使關上止水閥，仍然無法止住熱騰騰的溫泉水往外流，民眾質疑前山公園女湯無水可用，是因為有水管漏水。

陳怡君說，針對前山公園浴池，公園處做了一份狀況外的調查報告，女湯有水源不足、不夠熱等問題，但公園處的調查報告卻針對男湯浴池要分幾格的問題，陳怡君表示，男湯根本沒有問題，而在調查報告中也確實打臉公園處，因為高達9成1的男湯都表示不需變動。但針對女湯的部分，公園處卻未做任何調查。

陳怡君又發現復興公園的3池跑腳池變成1池，質疑台北市免費溫泉為何不管走到哪裡都缺水？比照不缺溫泉水的業者，要泡免費溫泉的市民就要有隨時被掃興的心情！陳怡君表示，北市免費溫泉不能因為沒有收費就隨隨便便不在乎，更何況市府網站還告訴遊客台北市的免費溫泉之美。

陳怡君也指出，前山公園浴池外的泡腳池因無管理，相當髒亂，就連復興公園泡腳池的滅火器也過期，這5個免費溫泉之處是台北市的驕傲，市府維護管理卻相當隨便。


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