鍾佳濱「抱摔」陳菁徽被控性騷　范雲：請藍營支持MeToo改革法案

▲民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（17日）衝突不斷，綠委鍾佳濱一度想衝向主席台，但途中遭國民黨立委陳菁徽攔截，兩人直接從桌上摔至地面，藍營怒控性騷，鍾則三度致歉，坦言是失去重心才跌倒。民進黨立委范雲回應，杜絕一切性騷擾是立委的職責，自己看到影像才知鍾佳濱是因滑倒造成陳菁徽不舒服，陳菁徽及所有的掛彩委員都辛苦了，但國民黨真的在乎性騷擾，為什麼要杯葛國會MeToo改革法案？請支持她提出的國會 MeToo改革法案。

范雲表示，無論是否有性騷，被肢體碰撞的當事人如果不舒服，行為人都應該道歉。自己看到照片時，也覺得驚訝，後來看到現場的影像時，才知道鍾佳濱是因滑倒造成陳菁徽不舒服。

范雲指出，鍾佳濱已表達當時並不知道撞到誰，並對陳菁徽的不舒服三度道歉。范也強調，陳菁徽以及今天所有的掛彩委員真的都辛苦了。

范雲也質疑，這個事件也該問：如果國民黨真的在乎性騷擾，為什麼要杯葛國會MeToo改革法案？ 若法案通過，所有立院性騷，只要有受害人申訴就能被外部性平專家好好調查。不管控訴或被控訴方，都能得到公道。

范雲指出，國民黨永遠只看得到別人性騷，卻看不見自己的性騷犯，這才是政治操作性騷，真正的雙標。請國民黨如果真的在乎性騷受害人，請支持她和民進黨團的國會 MeToo改革法案，保護不分黨派的所有人。