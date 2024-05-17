特赦無望！陳致中現身曝陳水扁心情　承諾海外1千萬美金全作公益

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導

前總統陳水扁確定無望在520前獲得特赦。對此，陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中說，父親心情很平靜，也強調選舉結餘款之海外帳戶資產絕非不法所得，該款項約1000萬美金，願全數作為國家社會公益使用。

▲ 陳致中說，得知特赦無望後，父親心情很平靜。（圖／記者吳世龍攝，下同）

陳致中指出，感謝這段時間對特赦這件事情，很多人給父親加油鼓勵，很多的溫暖，在這邊也對大家說謝謝，因為父親也不方便發表意見，第二個則是昨天也有發聲明，海外帳戶資產部分，就是說這些資產是選舉結餘款，不是不法所得，如果最後能自由決定這些款項要怎樣使用，那願意捐作社會公益使用，這是2009年做的承諾，至今都沒有改變。

第三個部分，特赦效力是已定讞的案件，不含審理中的部分，所以海外帳戶是未定讞案件部分，所以處於被凍結的狀態，後續要看司法怎麼進行。

另外，有評論說發動權是在父親手上，「我想這樣的說法是有誤解，對他也是不盡公平」，無論從法律層面或實際層面觀之，恐屬誤解，這種講法對他不公平，也可能傷害特赦的本意。而選舉結餘款，取之於社會用之於社會，作為社會公益使用，，不可能為子孫私用，但也不可能認罪表態為不法所得，沒有的事情就是沒有。而該筆款項大概有1000萬美金。

至於特赦無望的部分，父親心情很平靜，沒有特別提到這個部分，之前也說政治案件政治解決，應該就是他的心境想法，並提父親只煩惱廣播節目本來要邀請立院民進黨團總召柯建銘，但是柯建銘臨時不能來，所以煩惱要找其他來賓。

針對內閣已總辭、無法完成特赦的說法，陳致中說憲法規定特赦是總統職權，所以是總統來決定，沒辦法評論這部分。