【廣編】上半年最重要威士忌烈酒展O Whisky又來了！讓您彷彿參加一場世界盃

▲O Whisky今年移師至華山華山1914文創產業園區的西一館舉辦。

圖、文／藏酒論壇提供

O Whisky在圓山大飯店舉辦三年之後，今年下山移到華山華山1914文創產業園區的西一館，著眼的就是希望透過交通便捷的因素，讓更多消費者能有機會體驗到威士忌之美，讓品飲宇宙為更多人轉動。

新年的新品牌、新面孔威士忌真的多到爆，可以讓您從蘇格蘭、愛爾蘭、美國、日本、法國、義大利、西班牙、荷蘭、瑞典、澳洲、紐西蘭、中國、印度、一路喝回台灣，簡直像是參加一場威士忌世界盃般，也是味蕾環遊世界之旅。

本屆酒展單是券門票450 元，且加贈「十大好禮」

1. O Whisky單日入場券一張。

2. 2024官方認證品飲杯一只。

3. 100元折價券（50元兩張）。

4. 消費滿2000元集點抽獎券一張。

5. 「會場最珍貴」礦泉水一瓶。

6. O Whisky官方認證提袋一只。

7. 藏酒論壇十週年回饋抽獎券一張（有機會抽中藏酒論壇包桶套酒）。

8. 贊助商提供神秘禮。

9. 「壹之選」特刊一本。

10. 週日入場券一張。

2024 O Whisky等您邀約愛酒好朋友，期待與您們一起轉動美好的品飲宇宙。

購票傳送門

https://www.accupass.com/go/2024owhisky

2024/05/17(五)～19(日)，11:00-19:00（週日到18:00）

華山1914文化創意產業園區「西1館」

#OWhisky #世界威士忌烈酒展 #歐傳媒