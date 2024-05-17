直擊／陳玉珍穿金色外套+頭盔　藍委全副武裝拚「國會改革」三讀

▲國民黨立委林倩綺戴拳擊手套。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團力拚「國會改革五法」在今（17日）闖關三讀，國民黨全體立委已從前天開始守在議場門口，希望可以在今一早7點遞出提案。經記者一早實際觀察，不少委員全副武裝，立委陳玉珍一身金色防水外套、護腕及頭盔，稱自己已非常有經驗，做好萬全準備；立委林倩綺更買拳擊手套，以備不時之需。

傅崐萁約於上午6點率領國民黨團立委在議場前指出，在經過48個小時不斷電的接力，國民黨守在立法院議場的門口，就是為了讓國家能夠更加的光明、更加的進步、更加的透明。

傅崐萁說，在民國38年到今天，75年來第一次有機會能夠把國會的改革陽光法案能夠在今天正式三讀，雖然聽到綠營可能會利用恐嚇，但國民黨不忮不求，只希望讓人民的聲音能夠展現到國會，讓政府所有的陰暗以及腐敗面，能夠讓全國人都看見。

傅崐萁續指，今天要三讀的法案包含《立法院職權行使法部分條文修正草案》、《立法委員行為法》、《立法院組織法》等修正案，雖然昨天執政黨表示會用史上最激烈的手段來製造衝突，但是國民黨枕戈待旦，人民的託付絕對絕對會奮戰到底，一起為國會加油，為台灣加油，為人民加油。

而現場的委員也都做好準備，陳玉珍一身金色防水外套、護腕及頭盔，稱自己已非常有經驗，且頭盔更準備兩頂，她表示，不同頭盔有不同種功能；林倩綺也稱在昨晚跑去運動用品店，買好護腕及護腰，更買拳擊手套，以備不時之需；徐巧芯則帶了一大包，稱他準備很多秘密武器。