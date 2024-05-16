《寶可夢加傲樂》捷拉奧拉杯　5／18東森廣場台北車站開打

▲親子間最受歡迎的娛樂「Pokémon Ga-Olé 加傲樂祭典」進駐東森廣場台北車站，「捷拉奧拉杯積分挑戰賽」將於5/18(六)-5/26(日)在東森廣場台北車站中廣場舉辦。（圖／SEGA TAIWAN 提供）

生活中心／綜合報導

全台寶可夢迷注意！東森廣場台北車站將於五月成為寶可夢迷的聚集地，「Pokémon Ga-Olé 加傲樂祭典」將在此進駐，春季首場活動「捷拉奧拉杯積分挑戰賽」將於5月18日至26日正式對戰，相信寶可夢迷們已經準備好來排隊進場。

位居市中心交通便利的東森廣場台北車站地下街，特別推出「五月溫馨購物節」迎接寶可夢迷們，由 SEGA TAIWAN 代理，在台引起炫風的人氣卡片遊戲機的《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé ）《寶可夢加傲樂》(Pokémon Ga-Olé)遊戲近年來在台灣掀起了一股熱潮，簡單易上手的玩法，以及寶可夢動畫的深厚影響力，使得這款遊戲成為了大小朋友們的新寵。而此次的「捷拉奧拉杯積分挑戰賽」更是成為了寶可夢迷們期待已久的盛事。

▲SEGA宣布接下來一年將舉辦的「加傲樂祭典」時程表，分為春、夏、秋、冬四季，每季度都預計舉辦豐富的活動。

SEGA三月推出寶可夢Rush系列的更新內容「Rush 5彈 STAR series 1」，同時發布今年一整年春、夏、秋、冬四季的「加傲樂祭典」活動時程表，首先迎來春季首場活動「捷拉奧拉杯」積分挑戰賽，活動自5/18(六)到5/26(日)共9天，選在東森廣場台北車站地下街舉辦，預計將吸引超過上萬人次參與！

SEGA宣布從2024年3月底起遊戲內容再次追加新要素，進入新系列「STAR series」。「Lucky Ga-Olé卡匣」從Rush 5彈起將變為特別顏色的「Lucky STAR Ga-Olé卡匣」。此次更新不僅卡匣種類由原本的7種增加至13種，能遇見厲害寶可夢們的機會也大幅提高！本彈登場了廣受玩家歡迎的「超夢」、「夢幻」等稀有度與等級5卡匣相當的卡匣，讓玩家們的遊戲體驗更上一層樓。

▲「Lucky STAR Ga-Olé卡匣」，種類由原本的7種增加至13種，本彈登場了「超夢」、「夢幻」等稀有度與等級5卡匣相當的卡匣。

此次活動ETtoday也爭取提供兩場共100個快速入場的名額，只要參加ETtoday「全民搶寶」、「登記限時抽」雙重活動，下注就有機會成為幸運兒，5/25(日) 的活動名額，將在5/21(二)截止，5/23(四)兩項活動共會抽出50位，抽中的幸運兒可以免七早八早就來排隊，只要於指定時間內報到就能進場遊玩，如此好康的事情，肯定不容錯過。

▲新聞雲限時抽Pokémon Ga-Olé「捷拉奧拉杯挑戰賽」5/25(日)場次的快速入場資格，活動將在5/21(二)截止，機會難得，敬請把握。

除了寶可夢遊戲外，還有多項美食、購物優惠活動，美食方面，點八小食、炸雞大師祭出套餐優惠，炸雞大師推出單人獨享餐、兩人同聚餐以及半雞爽口餐，價格實惠又美味可口。日本最大連鎖品牌「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」5月在東森廣場K區地下街盛大開幕，提供滿千送百回饋，滿3000折300、滿5000折500，活動至6/3(一)止，開幕期間追蹤眼鏡市場官方IG、LINE即可獲得好禮「眼鏡清潔組」乙份！

▲東森廣場台北車站地下街「五月溫馨購物節」推出了多項購物優惠活動。

▲日本最大連鎖品牌「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」5月在東森廣場K區地下街盛大開幕，即日起至6/3(一)提供滿千送百回饋。

同樣也是超受歡迎的親子遊戲「拼圖總動員」就特別推出日本品牌Appleone系列拼圖全面8折優惠；麥雪爾女裝則祭出全面3.8折起的優惠價格，單日消費滿6600元還可加贈彩條防水經典托特包。五月的周末，快來東森廣場台北車站地下街逛逛，好吃又好玩，讓你在尋找寶可夢的同時，也能享受購物的樂趣。

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