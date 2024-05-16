老師接種「新冠疫苗」人生劇變　上課如人像斷線

圖、文／CTWANT

立委廖偉翔日前陪同接種疫苗的受害者家屬召開記者會，他引用台北高等行政法院的判決書內容，強烈質疑衛福部疾管署「預防接種受害救濟審議小組（VICP）」審議過程黑箱。但衛福部長薛瑞元立院答詢時，堅稱「全都是科學審議」堅持上訴，引發更多新冠疫苗受害者及家屬不滿，痛陳「人生全被政府給毀了！」

▲新冠疫苗不良反應受害者C先生控訴，當初聽政府的話，打了新冠疫苗，沒想到身體出現無法逆轉的嚴重不良反應，對工作、家庭都產生嚴重負面影響，讓他陷入絕望。（圖／CTWANT提供，下同）

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▲新冠疫情在全球爆發時，一劑難求，民眾爭相搶打剛獲得緊急授權的疫苗，事後卻發生不良反應的爭端，也讓受害人與家屬悔恨終生。

衛福部統計，從民國110年迄今，3年多來各類疫苗受害申請案件總數約有9474件，其中以新冠疫苗申請案為大宗。台北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所教授何建志統計顯示，到今年（2024年）4月底止，台灣已完成審議的疫苗受害申請案件數為4835件，核給救濟案505件，審議救濟通過率約10.44%，遠不如鄰近日本（通過率為90％），香港54.78%，紐西蘭42.39%，芬蘭32.94%，挪威28.2%，加拿大23.22%，通過率在先進國家倒數第二。

從事教職的疫苗受害者C先生向本刊投訴，新冠疫苗不良反應審查過程漫長、不透明。他說，自己都熱愛教育工作，還曾獲教部頒獎，當年就是遵照「中央流行疫情指揮中心」要求打疫苗，當時規定可選定期快篩或打兩劑AZ疫苗後才能進校，快篩既貴又難搶，他只好選打AZ。

C先生說，初打AZ已不適，AZ又禁混打，打第二劑後就口齒不清，手無知覺，醫囑多休息，但卻日益嚴重，相繼出現雙腿無力，健忘、視力減退（眼睛正常、疑受腦部影響），他自覺授課正常，學生卻說他上課喃喃自語「人像斷線」。

「打疫苗前我沒三高、慢性病，無不良用藥、教學受肯定」C先生經醫院核磁共振（MRI）後，確認罹患急性腦髓炎，該病目前難癒，也無法預測餘命，惟過往案例多為「先天性疾病」，醫生驚訝之餘，要他定期追蹤。一般人年做一次MRI已是上限，但病發一年內他已MRI四次，還用盡國內醫院所有MRI顯像劑，並曾出現嚴重過敏，經醫護急救才搶回一命。

C先生感嘆政府去年取消防疫假，但他卻需請假回診，校方最近告知他14天病事假已用完，再請假恐影響考績，連工作都難保。雖經3位醫師會診認定症狀「疑與疫苗有關」，但衛福部拒採納，兩年審查後僅給5萬多元救濟，與審議辦法明訂救濟金額差很大，而他發病迄今，已自費10多萬醫藥費，不僅耗光積蓄，連昔日購買商業健康險與疫苗險皆因「病因不明」全拒賠，也不能領殘障手冊，自覺彷彿「被政府丟包」，還因壓力大衝擊家庭關係「如今快家破人亡，只盼法院給答案，證明不是他自暴自棄」。

▲北醫教授何建志認為，新疫苗的不良反應救濟應採取法律上的「特別犧牲」原則，修訂特別法和籌設專有財源，從寬從優協助受害者面對接下來的艱困處境。

雖然C先生控訴被政府丟包，但衛福部喊冤，指疫苗開打後救濟金支出不斷增加，已入不敷出，保險、就業問題皆非衛福部能管。疾管署發言人羅一均曾說，到2023年底止，衛福部向新冠疫苗藥廠徵收救濟基金1.2億元，但給付卻破1.7億元，因基金「不夠賠」，每劑新冠疫苗原徵收1.5元救濟金，現已提高到每劑22元。不過，衛福部仍遭外界批評，以「多少錢辦多少事」態度面對全新疫苗不良反應，既消極也不負責任。

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