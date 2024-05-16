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社會 社會焦點 保障人權

崛起沉淪大事紀！電玩世界冠軍販毒淪階下囚　Toyz為愛走險路

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

英雄聯盟前世界冠軍、知名直播主Toyz（劉偉健）3年前涉賣大麻菸彈，經最高院判刑4年2月定讞，將於16日入監執行。Toyz從英雄聯盟發跡，擔任當家中路玩家，拿下S2世界冠軍之後，受到眾多粉絲追捧，被稱為「中路野獸」、「非韓最強」；後期他開啟直播人生，直率敢言，具有爭議性，每每開台都有數萬觀眾，理應收入頗豐，傳言當時就是為了能配得上當時女友、網紅賽車手奈奈，想要快速賺錢，結果走上歧途碰毒，昔日封神現今卻淪為階下囚，令人不勝唏噓。

▲Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後「IG首發文」留言被灌爆。（圖／翻攝自Instagram／_yinyux）

▲Toyz一度與賽車網紅奈奈論及婚嫁。（圖／翻攝自Instagram／_yinyux）

Toyz（31歲）是香港人，2012年起來台擔任電競英雄聯盟職業玩家，隸屬《台北暗殺星（Taipei Assassins）》一員，是當家中路，同年10月13日與隊友擊敗眾多強敵，爆冷門奪得英雄聯盟S2世界冠軍，一時聲名大噪。

▲▼Toyz勸募基金會。（圖／記者李毓康攝）

▲昔日封神今淪階下囚，Toyz劉偉健翻船始末曝光「疑為愛走險路」。（圖／記者李毓康攝）

2014年時，Toyz受聘擔任外國英雄聯盟戰隊教練；2015年返回選手身分，擔任HKE（Hong Kong Attitude）中路玩家；2016年至2019年則為國內其他職業戰隊的總監、教練，從事英雄聯盟產業相關行業約8年，期間斬獲國內多項冠軍，榮譽無數。

Toyz堅強的電競實力，讓不少粉絲崇拜直言「他就是我玩LOL（英雄聯盟）的動力！」，不過有粉絲注意到，Toyz在開台直播時，說話大聲、言談高調，似與競技舞台上「冷靜沉著」的人設不符，直到Toyz開啟YouTube美食節目頻道，以「誠實敢言」的方式，對不合口味的餐廳食物大肆抨擊，就此成為大砲型直播主。

▲▼直播主Toyz接受ETtoday獨家專訪，回應遭網紅超哥毆打事件。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Toyz拉粉絲當藥腳，且藥腳出事時還不講道義沒給安家費，最後遭藥腳供出，兩人玉石俱焚。（圖／資料照片）

電競轉戰直播圈拉粉絲當藥腳　不講道義反遭狠咬

2021年Toyz被爆出因涉賣大麻菸彈遭逮，震驚國內外粉絲。檢警清查，Toyz以60萬元價格，向上游購入大麻煙彈500顆、販賣，Toyz遭羈押2個月，之後法官認為Toyz已供出毒品上手並坦承犯行，裁定150萬元交保。外傳，Toyz之所以被爆出來，就是因為拉粉絲當藥腳，但藥腳出事被抓時，Toyz不講江湖道義不給安家費，才反遭藥腳狠咬玉石俱焚咬出Toyz。

門當戶不對　疑為愛走險棋婚事反破局

從昔日英雄聯盟世界冠軍黑化成毒販，有一說，係因Toyz雖然成為冠軍後，大小代言不斷，直播抖內也收到手軟，年收入數百萬，但當時其女友是台灣賽車教父「阿杉哥」陳俊杉之女、網紅賽車手奈奈，2人當時論及婚嫁，但雙方家世背景相差甚大，Toyz為了賺錢處心積慮，才鋌而走險，觸碰毒品禁地。不過，此說法未獲證實，為坊間傳說。

Toyz則曾於開庭時表示，他賣大麻菸彈不是為了牟利賺錢，當初曾想了解台中的八大行業，友人曾幫他忙，他覺得欠下人情，後來友人因家人過世急須用錢，他才用這種方式幫助朋友。

然在上述法院裁定Toyz以150萬元交保時，檢方又以Toyz毛髮曾驗出二級毒品反應，顯示他不僅販毒，自己也染上毒癮，聲請觀察勒戒獲准，因此他在羈押2月期滿後，又在台中戒治所待了40天，經所方評估已無吸毒傾向，才讓他離開戒治所。

曬30多張感謝狀欲抵賣500顆大麻煙彈惡行遭駁

2022年底一審判決出爐，Toyz遭依6個毒品罪獲刑4年2月，Toyz狂打出悲情牌，先直播砸毀世界冠軍戒指，聲稱「退出電競圈」，還在上訴時拿出30多張公益團體的感謝狀求緩刑，但遭合議庭駁回；Toyz一路上訴到最高法院，仍改不了遭關事實，全案今年4月三審定讞，Toyz名號就此將由4碼入獄編號取代。

 Toyz沉淪大事紀

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