Toyz「監獄公道伯」重新開播！今晚第一餐菜色揭曉　只有2菜1湯

▲Toyz販賣大麻煙彈判刑入獄服刑 。（圖／記者湯興漢攝）



記者許權毅、鄧木卿／台中報導

Toyz今日進入台中監獄服刑，先前從台中看守所、勒戒所離開後，還利用頻道知名系列「美食公道伯」延伸「監獄公道伯」，分析在囚牢裡的料理、生活。如今Toyz入獄4年2月，預計下午發監，今晚才會吃到牢獄第一餐，中監則表示晚餐為「五香滷肉、炒空心菜、韭菜豬血湯」。

▲台中監獄今晚菜色為滷肉、空心菜以及豬血湯。（圖／記者許權毅攝）



Toyz今日約9點37分現身，立刻被媒體包圍，連過馬路都相當困難，還是在他同意受訪後，才緩步走向地檢署，約100公尺路程，走了將近7分鐘。受訪前，Toyz伸手遞出手機，把它交給媽媽，媽媽雙手接下，2人沒有再多對話，Toyz就連眼神都不敢望向母親。

Toyz說：「別的不說，希望大家未來內心有做錯事情的話，想想自己可以失去的，這是這兩個禮拜體悟最多的事情，未來可能也要離開這片土地，也許會再見，都說不定，大家都要保重」隨即進入地檢署報到，準備入獄服刑。

由於還有手續要辦，Toyz中午被留置在地檢署內的拘留所，由於午餐時間已過，檢方會為他準備便當做為午餐，並在下午以囚車將他送往台中監獄服刑。