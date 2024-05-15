屋主工班裝修吵不休　住保會：住宅履約確保雙贏

▲▼房屋裝修糾紛屢見不鮮，如何保障屋主和工班之間權益，住宅履約是有效解方。（圖／匠人部落提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「台灣住宅品質消費者保證協會」（簡稱住保會）統計，去年接獲調停申請案件中，關於裝修糾紛的比例高達68%，不但工班遇上處處刁難的屋主，屋主也會碰上裝潢蟑螂，不是拿了頭期款就搞失蹤，就是工期一拖再拖，因此雙方簽定「住宅履約」刻不容緩，如此才能確保雙贏。

住保會以最近1件裝潢糾紛調解案為例，1名屋主找了一間住家附近的工程行整修，估價工程款是87萬，後來因增加改建套房等項目，陸續追加工程款，屋主也如期匯款，不過，最後卻因陽台裝修時造成漏水，損及鄰居，加上對工程項目認知有落差，屋主不願意給付剩餘尾款7萬元，雙方鬧到住保會，申請調處。

屋主認為，自己從事貨運生意幾十年，從不曾簽約，僅以口頭約定加上估價單為憑，沒想到裝潢細節繁瑣，竟然出現烏龍施工，糾紛不斷。

住保會理事長吳翃毅表示，屋主找工班裝修，有的認為經費不多，簽約太麻煩，有的是彼此信任，但往往最後都會出現問題，因此簽定「住宅履約」，不僅保障施工、付款、材料品質，並且載明每個階段的驗收內容及日期，不再只是含糊地「一式」用語。

住宅履約的做法是，將消費者的裝修款，交付銀行信託專戶，按施工階段，每階段完成驗收後才撥款，銀行只收取裝修款的1%，以裝修款100萬來說，就是交付1萬元，對花了上百萬裝潢費的民眾來說，繳付少少的履約金，就可以保證裝潢品質，十分划算。

吳翃毅進一步表示，一般小工班比較沒有「住宅履約」觀念，協會已持續針對工班、驗屋公司、裝修平台、建設公司等舉行座談會推廣。

「匠人部落」社長王均守說，匠人部落是一個集合木工、水電、泥作等各種工班的公司，率先要求上門委託的消費者接受「履約保證」的作法，不僅保障消費者，也保護工班，獲得不少信賴和好評，應可有示範作用。