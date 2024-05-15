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3空姐「化解機上互毆」登CNN　長榮給獎勵「各嘉獎一次」

▲▼長榮航空一架飛往舊金山班機，發生機上旅客互毆，空服員奮勇制止，平息這場衝突。（圖／取自記者爆料網）

▲長榮航空5月7日飛往舊金山班機發生機上旅客互毆，3名空服員奮勇制止，據了解長榮航空給予空服員各嘉獎一次。（圖／取自記者爆料網）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航空5月7日一架飛往美國舊金山班機，發生機上乘客互毆，3名空服員奮勇制止，平息衝突，該起事件也登上美國有線電視新聞網（CNN），長榮航空表示將會對空服員予以獎勵。據了解，3名空服員皆獲得嘉獎一次，內部公告指出，3人臨危不亂，恪盡職守、積極維護客艙安全之表現實為組員最佳典範。

一架長榮航空BR08於7日由台北飛往舊金山期間，有2名外籍乘客因位置問題爆發口角問題，甚至大打出手，當時3名空服員立刻制止，其中有空服員遭到肘擊，空服員仍相當敬業，抓緊失控旅客不放，並強行將旅客拉開，才避免衝突擴大。

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該起事件也登上「CNN」新聞報導，內容指當天在飛行約3小時後，有想換位以及位子被占的兩位男性旅客發生衝突，3位空姐趕緊出面制止，成功化解雙方衝突，在空服員敬業的處理下，航班得以按計畫順利飛行，最終也準時降落在舊金山，空姐也因此獲得外界讚譽。

長榮航空表示，對於旅客滋擾事件，長榮航空一貫採取零容忍的政策，機長於事發後立即通報舊金山航警，確保沒有安全疑慮後持續飛往舊金山，航機已平安抵達並由警方將涉及衝突的旅客帶走做後續調查。公司肯定組員對此事件的因應與表現，也持續關心當班組員的身心狀況，後續將給予適當獎勵。

據掌握近日長榮航空內部的公告，指出3名空服員各獲得嘉獎一次。長榮航空公司對此證實3人各獎勵一次，相關細節不便透露。

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