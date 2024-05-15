高雄族語男師「教室猥褻」還拍影片　6童遭侵犯107次

▲高雄一名族語老師涉嫌猥褻男童還拍照留念，遭雄檢起訴。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名56歲戴姓原住民語男老師在多間國小任教，但他自2021年9月起，在多間教室猥褻男童，甚至拍照留存，受害者至少6人。檢、警獲報後在今年2月間將戴姓狼師約談到案，並將他聲請羈押禁見，檢察官後續偵辦發現戴男在5所學校對6名男童下手，犯案107次，檢方今（15）日偵結，依違反兒童及少年性剝削條例等罪將他起訴。

高雄地檢署是在今年初接獲通報，疑有國小兒童遭授課教師猥褻，指派婦幼專組主任檢察官劉慕珊、檢察官張雅婷指揮高雄市警察局婦幼警察隊組成專案小組偵辦；經專案小組追查，1月16日上午前往戴男鳳山區住處將他拘提到案。

檢警調查，戴男為高雄多間國小聘任的族語老師，但他自2021年9月起在多間國小族語課教室內，利用上課機會猥褻男童，其中更有2名被害人遭猥褻次數至少50、60次。

此外，戴男曾於2017年間在高雄鳳山區住處拍攝兒童性影像，並儲存在扣案電腦中。承辦檢察官審酌被告任教學校眾多，教學期間長達11年，被害人至少6人，且年齡層相近，犯罪次數眾多，檢察官將他約談到案後，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官後續偵辦發現，戴男在5所學校對6名男童下手，犯案次數高達107次，今日偵結依涉犯加重強制猥褻、對未滿14歲男子猥褻行為、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒童性影像等罪將他提起公訴，全案移審法院，法官裁定續押。