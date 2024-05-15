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惡性腫瘤引起膽道阻塞！健保6月起給付金屬支架　年增4千人受惠

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署擴增給付新醫材「金屬膽道支架」運用於緩解惡性膽道阻塞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

惡性腫瘤造成膽道阻塞，需要使用支架讓膽汁引流至腸道，健保署今（15）日宣布，6月1日起擴增給付新醫材「金屬膽道支架」運用於緩解惡性膽道阻塞，只要屬於第三期、第四期惡性腫瘤導致的膽道阻塞就可以獲得給付，預估一年有4千名癌友受惠，可省下過去自費最高6萬元的支出，健保挹注約1.7億點。

健保先前已經將納入大腸金屬支架及十二指腸支架納入給付， 6月起將再擴增給付新醫材「金屬膽道支架」運用於緩解惡性膽道阻塞。

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健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，惡性膽道阻塞的發生原因可能是由於惡性腫瘤生長導致膽道狹窄，或惡性腫瘤轉移造成膽管壓迫所導致，病人可能出現黃疸、皮膚癢、腹痛、發燒、食慾不振等症狀。臨床上治療膽道阻塞，採手術切除腫瘤，亦可使用引流管將膽汁導引至體外，或置放支架將膽汁引流至腸道，緩解病人不適症狀。

膽道支架材質可分為塑膠膽道支架和金屬膽道支架，健保署委託財團法人醫藥品查驗中心進行醫療科技評估，結果顯示，在無法切除或臨界可切除的惡性肝外膽道狹窄病人，「金屬膽道支架」相較健保原給付塑膠膽道支架具較佳的支架暢通率、延長暢通時間，同時可降低再介入次數，提升臨床療效及品質。

張惠萍表示，本案於今年3月份全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（特材部分）討論，決定6月1日起將金屬膽道支架納入健保給付範圍；適用對象為第三期、第四期惡性腫瘤導致的膽道阻塞，不限癌症別，預估1年約4千多名癌友受惠，健保挹注約1.7億點。

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