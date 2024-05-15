不織布產業盛會首在台舉辦！ANEX 2024齊聚明星陣容　展最新趨勢與應用

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醫療口罩的重點原料就是不織布，疫情期間口罩國家隊的產能從每日300萬片增加到超過2000萬片，讓全球看到台灣不織布產業的非凡實力。不織布原料多元、製程快、成本低、用途廣成為許多產業的新寵兒，從醫療、衛生、美容用品、電子擦拭布、過濾材、建築用材、隔熱等都可見到，想了解台灣不織布產業的優勢，別錯過由亞洲不織布協會（ANFA）與臺灣區不織布工業同業公會（TNFIA）共同主辦的「亞洲不織布展覽暨會議（ANEX 2024）」，將於5/22~5/24於台北南港展覽館一館一樓展出，展覽吸引來自18個國家與地區逾300家廠商參與，展出規模達700個攤位！

台灣不織布產業表示，2024年是重要的一年，全球經濟復甦帶來許多機遇與挑戰，全球不織布市場規模今年預計將達451億美元，為了擴大亞洲市場與世界影響力，本次展覽重量級廠商雲集，包括專注高性能材料的德國科德寶、先進材料公司韓國Toray、連續多年蟬聯中國不織布行業十強的榜首浙江金三發衛材、不織布領域全球最大的製造商之一Fibertex Personal Care、台灣市場最大的OEM濕紙巾製造商南六、台灣不織布產業先驅康那香、擁有數條世界先進水準產線的晉江興泰、成立超過140年不斷引領創新的日本TOYOBO、同樣超過百年歷史的纖維化學製造大腕UNITIKA、致力開發功能性和永續材料的DAIWABO等。

展出攤位中也包含最新不織布製造設備商，有世界領先不織布後處理設備供應商ANDRITZ、製造先進衛生醫療過濾及工業不織布設備的德國萊芬、專業提供高速複合生產線、捲布與印刷系統等多功能解決方案的義大利亞賽利、韓國領導不織布生產機械製造商SAMHWA、染整自動化設備龍頭廠商流亞科技、超越220年歷史的領先自動化服務開發商和供應商維美德等。

不織布在過去半世紀內獲得了產業用紡織品的重視和消費者的青睞，為擴大推動近年來政府輔導紡織產業朝向淨零永續轉型發展，設立「永續創新主題館」，重點呈現醫療衛生、居家民生、汽車相關等三大主題，展現台灣不織布產業跨域應用及永續環保技術創新，主題館內也將設置專區推廣台灣紡織產業在環境永續及創新的技術升級與成果，如智慧化、低碳化、循環永續、創新研發等輔導成果，像是近期在推動可回收口罩標章，開啟口罩新生命。

為響應政府政策及世界趨勢，ANEX 2024以「Sustainability Innovating with Nonwovens永續創新的力量」為主軸，聚焦環保與ESG議題。展覽同期舉辦多場主題演講及研討會，包括「ANEX主題演講」，邀請政府、企業及學術等三方代表分享產業觀點與分析；「亞洲不織布研討會」邀請國際專業講者，針對永續創新、先進技術研發與產業趨勢進行分享；「全球不織布論壇(GNS)」則由亞洲、歐洲和美洲的不織布協會分享各區域市場趨勢。此外，展會還有A-NEXT HUB創新技術發表會，提供技術交流與合作商機探討的平台。