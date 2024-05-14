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社會 社會焦點 保障人權

外役監逃犯「脫逃動機」曝光　人到台南又買票藏回台中

記者趙蔡州／綜合報導

台南明德外役26歲受刑人方青山逾假未歸，遭到刑事局公布照片全國通緝，直到14日下午在台中潭子網咖被警方逮捕。警方初步了解，方青山乘坐火車抵達台南後，覺得在外役監服刑苦悶又沒有自由，所以又買票回到台中，拒絕報到涉嫌脫逃，詳細案情待進一步調查。

26歲方青山曾是詐騙集團車手，還假冒書記官詐騙財物，被法院依詐欺、偽造有價證券等9罪，合併執行7年9個月，2020年10月入獄服刑，2022年底轉移到明德外役監繼續服刑。明德外役監透露，方青山曾有2次返家探親紀錄，這次是第3次返家探親，原本13日下午要返監，卻發生逾假未歸涉嫌、脫逃事件。

▲明德外役監受刑人方青山逾假未歸遭通緝，14日在台中潭子落網。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲明德外役監受刑人方青山逾假未歸遭通緝，警方14日在台中潭子將人逮捕帶回。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方調查，方青山11日上午11點回家探親，預計13日下午1點左右要返回外役監，他從台中搭乘火車抵達台南後，突然又買票搭火車回到台中潭子。警方分析方青山過往犯案時，多在豐原以及潭子區周邊地區，根據這個地緣關係鎖定追查，調查車站及周邊監視器後，成功掌握了方青山行蹤。

警方發現，方青山13日下午6點多離開潭子火車站後四處閒逛，之後進入一家網咖，直到隔天（14日）下午2點17分警方找上門，方青山都待在網咖沒有離開，落網時桌上只剩下不到100元零錢。

方青山向警方供稱，在外役監服刑期間非常苦悶又沒有自由，在台南車站時突然不想回去報到，才會買票回到台中，會到潭子是因為他以前的朋友都在豐原潭子一帶，不過由於沒有朋友來接他，只好到網咖待著。

台中警方把方青山帶回潭子派出所後，交由台南市警局刑警大隊押回台南。警方偵訊後依脫逃等罪，將方青山移送台南地檢署偵辦。

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