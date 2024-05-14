打掃沒戴口罩！20多歲女高燒40℃送醫　驚見肺部長「小樹芽」

▲王姓女子在打掃時忘記戴口罩，導致肺部長出了一個個小樹芽，化驗後確認是曲霉菌。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

大陸杭州1名王姓女子在1個月前，發現家具上發霉，便開始動手清潔，豈料之後竟出現咳嗽、疲倦，而後還燒到40度，經醫生檢查，她的肺部竟然「發黴」了，肺部長出了一個個小樹芽，化驗後確認是曲霉菌。至於為何黴菌會長進肺部，則是因為她在打掃時忘記戴口罩和手套，才會誤吸。

據《杭州日報》報導，20多歲的王女在1個月前發現家中衣櫃發霉，便開始動手清潔，但卻沒有做好相關防護，打掃後她出現陣發性咳嗽、疲倦，起初程度比較輕微，她以為是普通的感冒，沒想到卻反覆高燒，最高燒到了40度，朋友一看不妙，就趕緊將她送往附近的醫院。

為了進一步確認病情，醫師為王女做了纖維支氣管鏡檢查，果然發現氣道壁上有著大量白色菌斑，化驗後確認是曲霉菌。醫師判斷，這些灰塵很有可能混入了各種黴菌，且王女平常喜歡開窗通風，正值5月氣候回暖、陰雨不斷，空氣潮濕是利於黴菌生長的天然條件，黴菌在人體內可引發肺部、口腔、皮膚甚至全身性感染。

醫生也提醒，大家要做好以下幾點：

一、做好居家清潔工作

定期晾曬棉被，勤打掃，及時清理發黴物品。可用消毒水，如3%的過氧化氫、蘇打水，或1:1調配的水和白醋進行清潔，也可以對書籍、地毯等進行陽光晾曬。打掃時要戴口罩和手套，以免誤吸。

二、室內注意通風

黴菌喜歡在潮濕的環境中生長，因此家中或辦公室要注意通風，尤其在梅雨季節。

在潮濕重災區可以掛除濕小物，也可以使用除濕機或空調，使室內濕度保持在40%至50%之間。盡量減少室內綠植栽培，避免土壤中的黴菌滋生。

三、不要囤積過多的食物

一旦發現食物發黴要及時丟掉，隔夜的食物也不要吃。

四、提高自身的免疫力

多參與體育鍛煉，保持充足的睡眠，保持樂觀的情緒，補充優質蛋白質。

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