憂名字被刻！男子把親叔棺材底丟河裡　他：怕永世不得翻身

▲楊男將親叔的墳墓挖出。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

四川廣安一名楊姓男子日前挖開親叔叔的墳墓，並將棺材底板帶走後丟棄河中，他稱因叔叔生前曾揚言，死後要把他的名字刻在棺材，讓其永世不得翻身，真的害怕被詛咒才去挖墳墓。叔叔的親屬一氣之下，將楊男告上法院。

據《紅星新聞》報導，日前，死者的兒子回廣安老家上墳時，發現父親的墓地有被人為破壞的痕跡。隨後，他向公安機關報案，經過調查，警方鎖定死者的姪子楊男。事發前，楊男以為叔叔遷墳為由，召集數人來到叔叔墳墓前，指示眾人將棺材掘出、翻轉，將棺材底板取出後重新壘土覆蓋棺木。最後，他將叔叔的棺材底板帶走並棄置河中。

▲法院判，楊男應賠償叔叔親屬人民幣4.7萬元。（示意圖／CFP）

經調查核實，楊男與叔叔生前曾多次發生爭吵，每次雙方都吵到面紅耳赤。一場爭吵中，叔叔在憤怒之下說出，自己死後要把楊男的名字刻在棺材底板上，讓他永世不得翻身。

叔叔死後，楊男對他的話耿耿於懷，認為叔叔若真在棺材底板刻上他的名字，自己會倒大霉，所以才做出掘墓的荒唐舉動。

事後，楊男被警方依法行政拘留15日，並處1000元罰款（人民幣，下同）。他也被叔叔的親屬提告要求賠償。法院審理，判他賠償叔叔親屬精神損失費、喪葬費等侵權損害賠償費用47353元。法院表示，楊男故意挖掘、破壞親人墳墓的行為，顯然違反社會公序良俗，也嚴重違反國家法律法規，應強烈譴責。