唐吉訶德「扭蛋藏籤」遭炎上！TENGA宣布人人有大獎　網反應兩極

▲DONKI西門店被爆出扭蛋藏籤，廠商TENGA宣布補救方案。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

日前一名張姓男子與友人到日式連鎖賣場「唐吉訶德」DON DON DONKI西門店逛街時，看到成人區的扭蛋機所剩不多，大獎仍未開出，索性全部包下，未料全部扭蛋開完仍未見大獎，爆出店家疑似「藏籤」做牌，引起網友不滿。店家聲稱是廠商「TENGA」的疏失，但仍未回應消費者疑慮，TENGA方面則於昨（13）日晚間宣布補救方案，只要曾購買該批扭蛋者，都可以兌換最大獎。

DONKI西門店爆出「很玄」的藏籤風波，張男與友人包下剩餘的所有扭蛋，竟然都沒看到公告上的最大獎品，店員一度透露是因為主管指示，「如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了」。後來主管出面又說是廠商的疏失，堅持要求他們「多買2顆」才願意給大獎。雙方爭論後，店長出面改口承認疏失，不再要求多收費用，直接讓張男與友人帶走大獎，事件才告一段落。

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然而DONKI西門店的做法引發不少網友質疑，眾人直呼簡直是先前網紅游否希一番賞做牌事件的翻版，質疑抽獎遊戲卻沒放大獎，已經涉及詐欺或廣告不實，要求店家出面說明，但業者至今未有說明。

提供該扭蛋的情趣用品廠商TENGA，則在第一時間就回覆網友提問，13日晚間進一步在臉書發表聲明回應處理方式。TENGA指出，DONKI西門店中的扭蛋活動第一波（5/4-5/6）獎項兌領完畢、活動效益很好，因此與店家決議繼續進行第二波（5/8-5/11）扭蛋活動。

TENGA表示，此次活動雙方皆完成活動相關商品點交及確認無誤，雙方也皆按照流程操作。「惟因現場在活動流程上溝通有誤，加上店舖人員和主管的疏忽及對應溝通不當。讓消費者現在對敝司產生疑慮和不信任感，對此我們深感抱歉，並再次聲明扭蛋商品及相關物品的點交均已確認完畢。」

基於保護消費者權益及維護活動公平性，TENGA與DONKI西門店決議提供兩波活動所有消費者全數最大賞（TENGA FLIP ORB），消費者皆可憑消費證明至DONKI西門店兌換。對於造成消費者及社會大眾困擾，TENGA責無旁貸、概括承受，後續也將加強員工內部訓練。

儘管TENGA提出了補救方案，被部分網友大讚有誠意，直呼「了不起，負責！」不過更多網友在留言區表示：「明明是Donki的錯關你們什麼事」、「這不是溝通有誤跟疏忽的問題吧，很明顯是店家惡意把大獎藏起來的啊，你們應該硬起來去追究店家的責任。」「優秀危機處理給推！但是也請唐吉不要裝死」，呼籲DONKI西門店才應該出面道歉。

此外也有網友認為此事TENGA脫不了關係，如果一開始沒有藏籤問題，何須有後來的補償行為，對於其他人大讚「有誠意」的說法不以為然。



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