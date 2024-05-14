神作回來了！老賴茶棧聯名《進擊的巨人》推系列新品抽福岡機票　鐵粉見綠披風好激動

▲老賴茶棧聯名《進擊的巨人》推出一系列新品。（圖／記者周宸亘，下同）

記者楊智雯／台北報導

驚心動魄的史詩級動漫神作《進擊的巨人》完結篇，不少動漫迷覺得像失戀般意猶未盡～朝思暮想的《進擊的巨人》又回來了！直接來到台灣粉絲面前，與全台最夯的老賴茶棧聯名，5/14起推出一系列《進擊的巨人》限定飲品及加價購商品，拍照打卡完成任務還能抽機票。光是有《進擊的巨人》經典角色的飲料杯即有高達13款這麼多，還有向《進擊的巨人》致敬的紅酒系列飲品，讓人熱血沸騰，燒到一票網友興奮直呼「一定要收集」！

▲13款限定杯款讓人好想收集，經典角色艾連、里維、阿爾敏、鄂之巨人、超大型巨人、女巨人、戰槌巨人等全都躍上杯身。

▲店員化身成兵團隊員為你點餐、做飲料。

經典角色艾連、里維、阿爾敏、鄂之巨人、超大型巨人、女巨人、戰槌巨人等全都躍上杯身，13款限定杯款每個都好值得珍藏，據了解每間門市配送3~4款杯身，想要一次收集完13款可要多跑幾家店喔！老賴茶棧不只有超帥聯名杯，北中南還有限定「披風門市」，《進擊的巨人》中的調查兵團就是榮耀的象徵，「披風門市」的店員直接披上調查兵團的綠色披風，化身成兵團隊員為你點餐、做飲料，鐵粉們像是看到調查兵團出現在眼前一樣，內心激動極了！

▲象徵《進擊的巨人》的是全新推出的「紅酒」（無酒精）及「雷夢紅酒」（無酒精）。（圖／老賴茶棧提供）

▲象徵兵團的「冰團抹茶凍拿鐵」及「冰團珍珠抹茶凍拿鐵」，以抹茶呈現出兵團代表色綠色。（圖／老賴茶棧提供）

可以請調查兵團幫你調配出「紅酒」、「兵團飲」！為了向《進擊的巨人》致敬，推出全新的代表飲品是「紅酒」（無酒精）及「雷夢紅酒」（無酒精），以果汁為基底打造出不含酒精的紅酒風味特調，酸酸甜甜的冰涼飲品擄獲不少女孩的味蕾，清爽的感覺天天喝不膩；象徵兵團的「冰團抹茶凍拿鐵」及「冰團珍珠抹茶凍拿鐵」，以抹茶呈現出兵團代表色綠色，加入民眾最愛的抹茶凍及珍珠，每一口咀嚼都有豐富的風味。

▲買了限定飲料跟門口的人物立板合照，完成官方指定合照打卡步驟可破解額外關卡拿好禮。

買了限定飲料別忘了跟門口的人物立板合照！這次推出16款老賴茶棧聯名《進擊的巨人》人物背板，分散在不同門市，完成官方指定合照打卡步驟可破解額外關卡拿好禮，只要上傳4個以上不同人物立板合照，即可獲得抽獎機會，有機會抽中「自由之翼陶瓷酒桶杯」、「官方正版調查兵團綠披風」、「台北福岡雙人來回機票」，蒐集越多立牌數量獎品越豪華！

▲單筆消費滿100元可以159元加購「巨人購物袋」及139元加購「調查兵團飲料提袋」。

《進擊的巨人》最終季的地鳴，表達即使面對重重困難、依舊不放棄追尋明天，努力生活的你，來一杯限定茶飲回味一下精彩的劇情，網友在社群號召朋友們一起買，享第2杯9折優惠，還能一次買齊周邊商品～只要單筆消費滿100元可以159元加購「巨人購物袋」及139元加購「調查兵團飲料提袋」，最多可買2種喔！

▲5/14~7/21首度與日本動漫《進擊的巨人》聯名，推出一系列新品，再掀起網友迴響！

在台中第二市場以爆紅美食之姿夯到全台的老賴茶棧，原本是水果攤，每天會擺放一桶自製紅茶讓客人「止嘴搭」，為了讓大家喝到更好喝的茶，找到適合老賴獨一無二風味的茶葉，天天現煮紅茶，古早味的茶香擄獲老饕的心，自此變成最夯的手搖飲店。各家門市天天磨豆煮豆漿，自製的豆漿配上好茶更是店內的明星商品，老賴茶棧表示最受歡迎的就是老賴紅茶、豆香紅茶及太后牛乳，不止如此，老賴茶棧更開始與鮮乳坊、海綿寶寶合作帶來新風味飲品令人驚艷，緊接著，5/14~7/21首度與日本動漫《進擊的巨人》聯名，推出一系列新品，再掀起網友迴響！