機長「排隊幫空姐買披薩」遲到1小時！飛機大延誤　旅客氣炸

▲機長廣播告知旅客遲到原因，引發乘客不滿。（圖／翻攝自TikTok）



記者王佩翊／編譯

搭機時遇到航班延誤的情形不算少見，其中不乏有受天氣影響、零件故障等原因，然而英國廉價航空公司易捷航空（easyJet）5日一架原定從里斯本飛往曼徹斯特的班機，卻因為機長排隊買披薩給機組人員吃，導致來不及搭上飛機，航班延誤長達1小時。而對此，機長上機後，還廣播告知所有旅客，「他無法接受用2個差勁的三明治搪塞機組人員。」但實際上整段航程僅不到3小時，引發乘客不滿。

根據《每日郵報》報導，該起事件發生在5月5日，易捷航空一架從葡萄牙里斯本出發，準備飛往英國曼徹斯特的航班延誤超過1小時。而所有乘客就這樣被關在客艙內，不但不能使用洗手間，也未提供任何水或飲料作為補償。

直到機長姍姍來遲後才用廣播對全機旅客表示，他無法用2份差勁的三明治餵飽機組人員，因此只能回到航廈內，重新通過安檢、護照檢查，替他的機組人員買披薩。機長甚至還強調，當他詢問是否可以讓他插隊為空服員買披薩時，遭到拒絕，因此他才不得不和100個人一起排隊，並「謝謝所有乘客的耐心等候」。

對於機長荒謬的行徑與解釋，乘客憤怒不已。旅客指出，在機長遲遲未出現的時間內，所有旅客被禁止使用機上洗手間，空服員還未提供飲料。旅客不滿表示，「在機組人員解決他們的食物需求之前，是否可以讓旅客待在舒適的機場休息室？」

也有人表示，整段航程只有不到3小時，空服人員竟然無法忍耐吃三明治。

事後，易捷航空發言人表示，對此次事件造成影響的旅客深感抱歉，並重申公司有「義務」確保機組人員在飛行時有足夠的食物，而這也是基本的「安全操作」。