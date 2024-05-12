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機長「排隊幫空姐買披薩」遲到1小時！飛機大延誤　旅客氣炸

▲▼機長幫空服買披薩 晚1小時登機害飛機延誤。（圖／翻攝自TikTok）

▲機長廣播告知旅客遲到原因，引發乘客不滿。（圖／翻攝自TikTok）

記者王佩翊／編譯

搭機時遇到航班延誤的情形不算少見，其中不乏有受天氣影響、零件故障等原因，然而英國廉價航空公司易捷航空（easyJet）5日一架原定從里斯本飛往曼徹斯特的班機，卻因為機長排隊買披薩給機組人員吃，導致來不及搭上飛機，航班延誤長達1小時。而對此，機長上機後，還廣播告知所有旅客，「他無法接受用2個差勁的三明治搪塞機組人員。」但實際上整段航程僅不到3小時，引發乘客不滿。

根據《每日郵報》報導，該起事件發生在5月5日，易捷航空一架從葡萄牙里斯本出發，準備飛往英國曼徹斯特的航班延誤超過1小時。而所有乘客就這樣被關在客艙內，不但不能使用洗手間，也未提供任何水或飲料作為補償。

@dailymailuk Passengers travelling from Lisbon to Manchester were absolutely stunned when their pilot admitted he delayed their flight by almost an hour because he went to get PIZZA for his crew. #easyjet #pilot #flight #flightdelayed #delayed #plane #planes #lisbon #manchester ♬ original sound - Daily Mail UK

直到機長姍姍來遲後才用廣播對全機旅客表示，他無法用2份差勁的三明治餵飽機組人員，因此只能回到航廈內，重新通過安檢、護照檢查，替他的機組人員買披薩。機長甚至還強調，當他詢問是否可以讓他插隊為空服員買披薩時，遭到拒絕，因此他才不得不和100個人一起排隊，並「謝謝所有乘客的耐心等候」。

對於機長荒謬的行徑與解釋，乘客憤怒不已。旅客指出，在機長遲遲未出現的時間內，所有旅客被禁止使用機上洗手間，空服員還未提供飲料。旅客不滿表示，「在機組人員解決他們的食物需求之前，是否可以讓旅客待在舒適的機場休息室？」

也有人表示，整段航程只有不到3小時，空服人員竟然無法忍耐吃三明治。

事後，易捷航空發言人表示，對此次事件造成影響的旅客深感抱歉，並重申公司有「義務」確保機組人員在飛行時有足夠的食物，而這也是基本的「安全操作」。

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