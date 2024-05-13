消防員組工會遙遙無期　廖偉翔要求勞動部務必列「最優先事項」

▲國民黨立委廖偉翔。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

去年（2023年）屏東明陽大火造成四名消防人員因公殉職，燒出消防基層的不滿，走上街頭表達組織工會的訴求，朝野立委也提案支持消防員捍衛權利。對此，立法院衛環委員會13日排審「工會法」部分條文修正草案，國民黨立委廖偉翔要求即將卸任的勞動部長許銘春，交接業務時一定要把「保障消防員權益」列為最優先事項。

廖偉翔以知名台劇「火神的眼淚」帶入主題，表示大家都知道社會問題與弊病在哪裡，甚至可以改編劇本拍成影片 ，但就是沒有人想去解決問題。他指出，業務繁雜、過勞、高殉職比例、工時過長、人力不足、輪班制度無限上綱、不能當吹哨者，一切的根源在於他們不能為自己發聲。

由於許銘春將不續任部長一職，廖偉翔在質詢時表示，「人將下台其言也善，就部長個人而言，是否同意消防員組工會？」，許銘春則堅持警消人員與勞工屬性不同的主張，僅願修改「公務人員協會法」，未正面回答是否同意消防員組織工會。

廖偉翔指出，銓敘部去年10月就送「公務人員協會法」的版本到立法院，但直至今年3月7日還在問各單位意見。他強調，這不是去年就該做完的事嗎？為何現在官員們都要下台了，仍停留在溝通、研議。他要求許銘春與銓敘部次長朱楠賢，交接業務時一定要把「保障消防員權益」列為最優先事項。