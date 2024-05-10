歡慶母親節　成大醫院社工部辦理母親節傳愛暨器捐宣導

▲成大醫院社工部暨志工團隊，舉辦「溫馨五月情．成醫伴你行～母親節愛的宣言暨器捐宣導活動」，同時由志工們到各診區送康乃馨鮮花祝福病友，一起向辛勞的媽媽們說「母親節快樂」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歡慶母親節，成大醫院社工部暨志工團隊，10日上午在門診大樓一樓大廳舉辦「溫馨五月情 成醫伴你行～母親節愛的宣言暨器捐宣導活動」，同時由志工們到各診區送康乃馨鮮花祝福病友，一起向辛勞的媽媽們說「母親節快樂」！

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今年母親節送花活動結合器官捐贈宣導，讓民眾瞭解「愛」的旋律是珍愛生命與情感表達、「愛」的流動可以更寬廣。活動由台南市基督教女青年會鳳鳴合唱團，以歌曲「天頂的星」及「童年」開場，喚起大家溫暖的記憶，接續帶領民眾透過「答題即可參加扭蛋機抽禮物遊戲」、「愛拍拍～拍照」活動，即刻紀錄愛自己的行動並傳愛感謝重要他人，也鼓勵民眾另外一種形式愛的行動—器捐簽卡，讓有盡的生命因愛而穿越與延續。

同活動時段，另一批志工們至門診大樓各診區發送康乃馨關懷病友，讓病友和家屬因為溫馨祝福而有更多愛的流動及相互鼓舞，一起讓自己及周遭更幸福美好。

母親節送花祝福暨關懷活動已成為成大醫院志工團隊的傳統，今年分贈的大批康乃馨鮮花及材料，由「大安森林公園之友基金會」副執行長陳鴻楷先生，及成醫資深志工林莊麗珠女士熱情贊助，再由熱心志工夥伴分工修剪及包裝。

從事景觀設計工程的陳鴻楷先生，近20年來對成大醫院志工團隊的關懷活動持續以行動支持；成醫模範志工林莊麗珠女士為熱心公益的急先鋒，長年贊助志工團隊活動所需的食品或活動材料，是志工團隊最暖心有力的支柱。