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財務糾紛潑紅漆洩憤「人早就搬走了」　桃警5小時內三地逮3煞

▲鄭姓男子與陳姓被害人有財務糾紛，竟教唆友人潑灑紅漆洩恨。（圖／桃園警分局提供）

▲鄭姓男子與陳姓被害人有財務糾紛，竟教唆友人潑灑紅漆洩恨。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

32歲鄭姓男子與陳姓被害人有財務糾紛，利用夜色夥同友人鄭男及鍾男至被害人租屋處潑灑紅漆洩憤，卻不知被害人早已搬離該處，警方接獲報案立即組成專案小組進行追查，發現鄭男及鍾男犯案後逃往新竹地區，車輛則由王男開走。案發5小時後警方陸續在桃園、新竹逮捕鄭男等3人，依法移請偵辦。

▲▼警方獲報立即專案小組，5小時桃、竹3地逮人。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方獲報立即成立專案小組，5小時桃、竹3地逮人。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方獲報立即專案小組，5小時桃、竹3地逮人。（圖／桃園警分局提供）

警方調查，鄭姓男子與陳姓被害人有財務糾紛，因氣憤計畫至被害人租屋處潑漆洩憤，於是請王姓友人(32歲)出面租車，再由鄭男夥同鍾姓友人(30歲)於11日17時40分許前往潑灑紅色油漆，卻不知被害人早已搬離該處。

▲並查獲安非他命及鋼珠槍、瓦斯瓶等物品。（圖／桃園警分局提供）

▲並查獲安非他命及鋼珠槍、瓦斯瓶等物品。（圖／桃園警分局提供）

警方接獲報案立即組成專案小組進行追查，發現鄭男及鍾男犯案後逃往新竹地區，車輛則由王男開走。警方立即兵分多路進行查緝，21時30分許，員警在八德區中華路攔查王男所駕駛之自小客到案，22時許專案人員於新竹市一家火鍋餐廳將鍾男查緝到案，22時30分許，專案人員在新竹縣竹北市將鄭男圍捕到案，並於車內起獲安非他命及鋼珠槍、瓦斯瓶等物品，全案依法移請偵辦。警方嚴正申明，絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，違法必定深究嚴辦。

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