女童遭猥褻機警自救　外籍狼師下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

外籍男子A在台灣從事英文家教工作，卻被指控對B、C女童施以猥褻行為，B女童下課之後立即告知母親身體疼痛，這才揭穿這起事件。雖然A男矢口否認犯行，但彰化地院法官不採信，日前依強制猥褻罪、無正當理由持有兒童之性影像罪，分別判處有期徒刑3年10個月、拘役40日，僅拘役部分得易科罰金。

▲A男否認猥褻女童，但並未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A男被指控在2023年間以螢幕截圖方式，保存來源不明的兒童性影像，並將照片存放在手機的隱藏資料夾中；接著，他又被指控對B、C女童施以猥褻行為，甚至擅自拍下私密照片。

對此，A男辯稱，當時是在網路上看到兒童性影像，想要截圖報警，後來卻忘記了；猥褻女童的部分，他也矢口否認，堅稱照片是不小心拍到的，當下已經刪除，但不知道為什麼沒有刪掉。A男的辯護人則反控，B女童的證述是受到大人引導。

不過，彰化地院法官認為，若A男截圖真的是為了報警，為何沒有記下該問題帳號的資料，幫助警方查緝，反而把照片存放在必須用Face ID或密碼解鎖的隱藏資料夾中，可見他有刻意隱藏之意。

法官接著表示，B女童及其母親在案發之前與A男關係良好，事後也沒有要求任何賠償，難認有誣陷動機；此外，B女童前後證述一致，證述過程中也沒有受到旁人影響，若非親身經歷，根本無法憑空杜撰，因此這部分不採信A男的說詞。

最終，法官依強制猥褻罪判處A男有期徒刑3年10個月，另依無正當理由持有兒童之性影像罪判處拘役40日，拘役部分得易科罰金4萬元；而C女童的部分，因為證據不足，裁定A男無罪，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。