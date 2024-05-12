紅綠燈不亮沒人修！陸小學生遭撞死「當天馬上修好」

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇南通10日發生嚴重交通事故，一輛載有多名學生的遊覽車行經路口時，被一輛砂石車猛撞，導致1死7重傷。目擊者透露，事發路口的紅綠燈壞了很久，經常不會亮，遊覽車以為可以通行，繼續往前行駛，才遭到砂石車撞擊。

事故發生在10日中午，從監視畫面中可以發現，遊覽車當時剛通過路口，就被旁邊衝出的一輛砂石車撞飛，撞擊力道非常強，遊覽車位移了好大一段距離，還被撞到轉向。

▼載著小學生的遊覽車被猛撞。（圖／翻攝微博）



遊覽車上載有39名小學生，當天原本要前往別的學校表演，事故發生當下共有8人受傷，送醫之後，1人身亡、1人重傷，另外6人傷勢較輕。

附近一家商店的店員透露，事故發生的主因就是遊覽車行駛方向的紅綠燈故障，他自己每天都走這條路，紅綠燈一直有異常的閃爍，時好時壞，已經持續一段時間，都沒有人來維修，行人跟車輛都只能慢一點，注意兩旁有沒有來車。

▼撞擊力道相當大，車體嚴重毀損。（圖／翻攝微博）



還有目擊者指出，紅綠燈已經壞了好幾天都沒人來修，也沒有設置臨時紅綠燈，但事故發生的當天，馬上來了一堆人，封路把紅綠燈修好了。

從另一段流傳的影片中也能發現，事發路段被大批公安包圍，有工程人員爬上高處正對紅綠燈進行維修。

這起事故也在網路上引起大量關注，許多人都認為事故主因就是紅綠燈故障，「紅綠燈故障沒人修，該負責的是誰？」「明明是紅綠燈的問題，最後一定是兩個司機承擔最大責任。」「紅綠燈壞了那麼久不修，撞死人了就馬上修好了，真諷刺！」

▼紅綠燈壞了好多天沒人修，一出事馬上來了一大批人封路維修。（圖／翻攝微博）

