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大逆轉！議員買到「塑膠海馬」10年泡不爛　專家鑑定：攏係金ㄟ

▲▼ 經過專家實地鑑定，獅潭鄉代劉雪梅買的補藥材是真貨。（圖／記者楊永盛翻攝）

經過專家實地鑑定，獅潭鄉代劉雪梅買的補藥材是真貨。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

眼見為憑！苗栗縣獅潭鄉民代表劉雪梅多年前在台中購買海馬、蛤蚧等藥物泡補藥酒，因為焚燒時有塑膠味，讓她以為買到「塑膠做的假藥材」，今（5）日台中市大台中中藥商業同業公會理事長張瑞坤、苗栗縣中藥商業同業公會理事長林朝海，親自到場剪開浸泡後的藥材後，確認都是貨真價實的海馬和蛤蚧等進補藥材，虛驚一場。劉原本擔心身體喝出毛病，聽到專家打包票、現場陪喝後，終於放下心中大石。

曾任苗栗縣議會副議長的劉雪梅，10多年前在台中港花了8000元，購買珍貴的海馬、海龍和蛤蚧等「十全大補」中藥材浸泡補藥酒，6月3日出清酒瓶時，赫然發現這些海馬等藥材，還很有彈性，而且點火燒過其中還疑有塑膠材料，傳送相片給中藥商專家，初步研判可能是塑膠材料的假貨，讓她覺得「噁心、快要吐了」，慶幸家人喝了藥酒後，至今身體沒有什麼大礙。

▲▼ 經過專家實地鑑定，獅潭鄉代劉雪梅買的補藥材是真貨。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲ 經過台中市大台中中藥商業同業公會理事長張瑞坤（右）實地鑑定，確認劉雪梅購買的中藥材都是貨真價實。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼ 經過專家實地鑑定，獅潭鄉代劉雪梅買的補藥材是真貨。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲ 經過台中市大台中中藥商業同業公會理事長張瑞坤（右）實地鑑定，確認劉雪梅購買的中藥材都是貨真價實。（圖／記者楊永盛翻攝）

消息傳出後，引發台中市中藥商議論紛紛，尤其在台中港擺攤的業者，更是擔心商譽受損，張瑞坤趕緊連繫林朝海和貿易商等人，今天前往劉雪梅家中，實地察看浸泡後的藥材，當場剪開海龍、海馬等藥材，發現裡面有中空等特性，確認都是真的藥材。

▲▼ 經過專家實地鑑定，獅潭鄉代劉雪梅買的補藥材是真貨。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲ 經過台中市大台中中藥商業同業公會理事長張瑞坤（右）實地鑑定，確認劉雪梅購買的中藥材都是貨真價實。（圖／記者楊永盛翻攝）

張瑞坤說，藥材長期浸泡後蛋白質分解，外皮鈣化較硬，而且燃燒有異味，這都是正常現象，從外觀無法辨別真偽，必須切開檢視結構才判定，2位理事長當場並陪劉雪梅喝補藥酒後，劉坦言心情放輕鬆，以後繼續放心喝，也會到合格的中藥店購買藥材。

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